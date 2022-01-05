На Mercedes-Benz S-класу встановили штурвал замість керма: дивіться, що з цього вийшло

Ентузіасти з Британії вирішили показати нам, що станеться зі звичайним автомобілем, якщо на нього встановити саморобний штурвал, як у нових Tesla. Спойлер: краще керму поки що залишатися круглим.

Автори YouTube-каналу Carwow взяли звичайнісінький Mercedes-Benz S320 та спробували перетворити його рульове колесо на штурвал. Виявилося, що відрізати його верхню частину — це досить непросте завдання, що показує, наскільки сучасні керма міцні.

І ще: Футуризм на колесах: представлено інноваційний Mercedes-Benz Vision EQXX

Далі авто з саморобним штурвалом відправили на тест, який включав проходження різних випробувань, щоб побачити, наскільки зручно керувати машиною за допомогою "інноваційного" кермового колеса.

Цілком очевидно, що керму краще залишатися круглим. Подивіться відео нижче, щоб переконатися в цьому самостійно.

Читайте також: Пілот Формули-1 показав, на що здатний поліцейський Alpine: круте відео