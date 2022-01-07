Дивіться, як ентузіаст підвищив прохідність Toyota Land Cruiser 300 агресивним тюнингом

Toyota Land Cruiser завжди був досить популярним в Австралії, де більшість його власників використовує позашляховик для бездоріжжя. Нещодавно на ринку з'явився новий Land Cruiser 300, тому місцевий тюнер представив пакет модифікацій, який має підвищити позашляхові можливості моделі.

Візуально найпривабливішим доповненням від TJM є металевий передній бампер із вбудованим "кенгурятником", який сумісний із датчиком передніх подушок безпеки та датчиком ADAS. Бампер може фарбуватись у чорний колір або мати кольорове маркування. Він також включає лебідку та точки підйому, розраховані на максимальне навантаження до 8 тонн. Крім цього, сюди можна встановити додаткові світлодіодні ліхтарі далекого світла, протитуманні ліхтарі та покажчики повороту. Під бампером є потужний сталевий захист днища.

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З бампера виходять товсті сталеві труби, які огинають передні колісні арки і спускаються вниз, перетворюючись на бічні підніжки. Інші модифікації включають шноркель AirTec та багажник на даху. Останній поставляється зі світлодіодною "люстрою" і може використовуватися для встановлення намету.

Тюнер також пропонує модернізувати підвіску за допомогою встановлення двотрубних амортизаторів із багатоступінчастим клапаном, а також виготовлених на замовлення верхніх важелів. Завдяки масивним шинам вдалося збільшити і дорожній просвіт.

Land Cruiser Series 300 для Австралії доступний виключно з 3,3-літровим турбодизелем V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 309 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Потужність передається на всі чотири колеса через 10-ступінчасту автоматичну коробку передач. Згідно з офіційним сайтом, тюнінг-кит для Land Cruiser Series 300 буде доступний у 2022 році. Тюнер не оголосив вартість, але вже почав приймати попередні замовлення.

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