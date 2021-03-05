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Ви теж це робите: 5 поширених помилок, які заважають вам відростити волосся

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Ці помилки стоять на заваді відрощуванню волосся - фото 1
Ці помилки стоять на заваді відрощуванню волосся

Існує кілька поширених помилок, які робить більшість з нас, – вони провокують випадання волосся і заважають відростити його. Експерти перерахували їх, щоб ви нарешті могли позбутися їх. Якщо прислухаєтеся до порад, то зможете відростити волосся.

Ось чого не варто робити, якщо ви хочете, щоб ваше волосся росло здоровим, а також міцним.

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1. Надмірне миття волосся. Щоб волосся виглядало свіжим, багато людей починають мити його щодня, навіть двічі на день. За словами фахівців, це – серйозна помилка. Надмірне миття негативно впливає на стан шкіри голови, позбавляє її та волосся натуральних масел. Як результат: волосся стає схильним до тьмяності та ламкості.

Ви теж це робите: 5 поширених помилок, які заважають вам відростити волосся - фото 450424

2. Занадто велика кількість тепла. Використання плойок, бігуді, а також фена здатне зашкодити текстуру волосся та стати причиною посічених кінчиків, що зупиняє ріст волосся.

3. Розчісування вологого волосся. Ще одна поширена помилка. Експерти підкреслюють, що вологе після миття волосся дуже вразливе, його легко пошкодити. Тому з ним ніколи не потрібно проводити жодних маніпуляцій. Важливо, щоб пасма висохли природним чином, перш ніж з ними що-небудь зроблять.

4. Неправильне використання кондиціонера. Деякі люди взагалі не використовують кондиціонер, що неправильно, констатую експерти. Також неправильно наносити його на волосся по всій довжині, захоплюючи шкіру голови. Кондиціонер повинен наноситися тільки на кінчики волосся і ретельно змиватися.

Ви теж це робите: 5 поширених помилок, які заважають вам відростити волосся - фото 450425

5. Сушка волосся рушником. Терти волосся рушником – погана практика. Волосся слід тільки м'яко промокнути ним, а потім дати висохнути природним шляхом. Грубе тертя мокрого волосся може привести до його випадання.

Прислухайтеся до цих порад, щоб мати здорове та красиве волосся.

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Джерело: News You
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