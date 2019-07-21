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Експерти розповіли, як правильно зберігати ягоди

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Скільки можна зберігати чорницю - фото 1
Скільки можна зберігати чорницю / allrecipes

Про те, як не помилитися у виборі ягід, а також про те, як зберігати цей швидкопсувний продукт розповіли фахівці.

За їх словами, вибираючи ягоди необхідно уважно дивитися на черешки і листя. У свіжих ягід ці частини завжди свіжо-зеленого кольору. Також, за словами фахівців, необхідно звертати увагу на поверхню ягоди. Вона має бути пружною, а її забарвлення рівномірним.

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Важливу роль відіграє запах. У свіжої ягоди завжди яскравий і запашний аромат. Найлегше відстежити походження ягоди у великих маркетах. Велике значення для ягоди має упаковка. Так, швидкопсувні полуницю і малину не можна утримувати в кілограмовій упаковці, для цих ягід достатньо упаковки у 250-500 грамів, інакше ягоди нижнього шару стануть пліснявіти і псуватися.

Пліснявіти можуть ягоди і які виділяють вологу. Таку ягоду теж не варто брати, бо при виділенні вологи може виділятися цвіль. Зберігати ягоди треба при температурі не вище шести градусів, що дозволить зберегти в ній всі корисні речовини і вітаміни.

Смачні черешні - фото 342428
Смачні черешні

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Джерело: wikihow
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