Ви робили неправильно: блогер показав, як насправді користуватись дорожньою подушкою

Інколи здається, що навіть для найпростіших речей у світі потрібна інструкція. І відео про те, як правильно використовувати дорожню подушку це лише підтверджує, бо майже всі мандрівники роблять це не так!

33-річни блогер Сідні Раз з Лос-Анджелеса активно веде профіль у TikTok, де розповідає про різноманітні лайфхаки, які можуть справді полегшити життя. Тому не дивно, що за хлопцем стежать понад 3 мільйони підписників. Він також веде рубрику "Дещо, що я б хотів знати до того, як мені стукнуло 30", яка неабияк припала до душі фанатам. І саме тут Сід розповів про те, що майже всі мандрівники неправильно використовують дорожню подушку.

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У ролику, який зібрав понад 3 мільйони переглядів та тисячі вражених коментарів, блогер пояснює, що подушку варто зашпилити не біля підборіддя, а за шиєю. Таким чином вона буде підтримувати голову правильно упродовж поїздки чи польоту, і це значно комфортніше, ніж ми звикли.

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