Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Смачнющі англійські бутерброди на сніданок: рецепт

  • 21
Як приготувати англійські бутерброди - фото 1
Як приготувати англійські бутерброди / maximum.fm

Англійські бутерброди – саме та страва, яка чудово підійде для тих людей, хто не любить починати свій день на порожній шлунок.

Інгредієнти:

  • 1\2 склянки печериць
  • 1 солодкий червоний перець і цибуля
  • 1\2 ч.ложки солі і перцю
  • 7 яєць.
  • 8 шматочків хліба під бутерброди
  • вершковий сир за бажанням
Смачний сніданок - фото 350054
Смачний сніданок

Як приготувати справжні англійські бутерброди:

  1. Ставимо пательню на середньому вогні і готуємо на ній гриби, перець, цибулю і приправи за бажанням протягом 5-8 хвилин. Доводимо до готовності, активно перемішуючи. Гриби мають стати ніжними.
  2. У ємності змішуємо яйця і молоко, додаємо перець і сіль за смаком. Смажимо на розпеченій пательні до появи густоти.
  3. Викладаємо шматочок хліба на рівну поверхню. Зверху мажемо його вершковим сиром і укладаємо яєчну суміш. Останніми насипаємо гриби і овочі. За бажання їх можна залишити в окремому посуді. Смачного!

Читайте також: Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
  • 24 серпня, 12:20
  • 247
10 дурних запитань косметологу, відповіді на які варто знати кожному
  • 23 серпня, 21:21
  • 558
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото
  • 20 серпня, 16:21
  • 2146
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне