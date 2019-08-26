Смачнющі англійські бутерброди на сніданок: рецепт

Англійські бутерброди – саме та страва, яка чудово підійде для тих людей, хто не любить починати свій день на порожній шлунок.

Інгредієнти:

1\2 склянки печериць

1 солодкий червоний перець і цибуля

1\2 ч.ложки солі і перцю

7 яєць.

8 шматочків хліба під бутерброди

вершковий сир за бажанням

Смачний сніданок

Як приготувати справжні англійські бутерброди:

Ставимо пательню на середньому вогні і готуємо на ній гриби, перець, цибулю і приправи за бажанням протягом 5-8 хвилин. Доводимо до готовності, активно перемішуючи. Гриби мають стати ніжними. У ємності змішуємо яйця і молоко, додаємо перець і сіль за смаком. Смажимо на розпеченій пательні до появи густоти. Викладаємо шматочок хліба на рівну поверхню. Зверху мажемо його вершковим сиром і укладаємо яєчну суміш. Останніми насипаємо гриби і овочі. За бажання їх можна залишити в окремому посуді. Смачного!

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