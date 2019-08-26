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Смачнющі англійські бутерброди на сніданок: рецепт
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Англійські бутерброди – саме та страва, яка чудово підійде для тих людей, хто не любить починати свій день на порожній шлунок.
Інгредієнти:
- 1\2 склянки печериць
- 1 солодкий червоний перець і цибуля
- 1\2 ч.ложки солі і перцю
- 7 яєць.
- 8 шматочків хліба під бутерброди
- вершковий сир за бажанням
Смачний сніданок
Як приготувати справжні англійські бутерброди:
- Ставимо пательню на середньому вогні і готуємо на ній гриби, перець, цибулю і приправи за бажанням протягом 5-8 хвилин. Доводимо до готовності, активно перемішуючи. Гриби мають стати ніжними.
- У ємності змішуємо яйця і молоко, додаємо перець і сіль за смаком. Смажимо на розпеченій пательні до появи густоти.
- Викладаємо шматочок хліба на рівну поверхню. Зверху мажемо його вершковим сиром і укладаємо яєчну суміш. Останніми насипаємо гриби і овочі. За бажання їх можна залишити в окремому посуді. Смачного!
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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