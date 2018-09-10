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Ви не повірите, де зроблено ці неймовірні фото
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Талановитий фотограф показав несподівані знімки із одного із найбільш густонаселених міст світу. Зацініть!
Знайомтесь, Ромейн (Romain JL) – талановитий французький фотограф, який зараз мешкає у Гонконгу. Коли він вперше приїхав до одного із найвідоміших міст Китаю, то був вражений, наскільки все компактно розташовано.
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Однак згодом він зрозумів, що "щільність" міста має на противагу величезні території з чудовою природою, які зовсім не заселені та не розвинені технологічно. Як зізнається сам Ромейн, важко повірити, що ці казкові знімки зроблено в одному із найбільш густонаселених міст у світі:
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