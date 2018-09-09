У Чехії стає популярною серед туристів церква з привидами: моторошне відео

У Чехії туристи масово відвідують старовинну церкву, яку художники "населили духами".

Костел Святого Георгія в селі Лукова був зведений ще в 1352 році. Ідея перетворити руїни на арт-об'єкт належить місцевому художнику Якубу Хадраве.

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На лавах прихожан сидять білі безмовні фігури. За задумом, це силуети німецьких студентів, які за часів Другої Світової війни жили в цьому селі і щонеділі приходили в костел. Цією інсталяцією художник хотів привернути увагу до історії рідного краю. Цікаво, що вперше відкрили інсталяцію в 2012 році в рамках студентського проекту художника. Однак популярність як туристичний об'єкт вона почала набувати лише через кілька років.

Нині туристи почали масово приходити до церкви, яку відкривають для відвідувачів щосуботи ввечері. А у 2017 році завдяки пожертвам відвідувачів (понад 20 тисяч євро), в покинутій будівлі навіть змогли замінити дах.

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