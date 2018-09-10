На Мальдивах відкрили унікальну галерею

Британський скульптор Джейсон де Кейрес Тейлор створив унікальну інсталяцію.

Скульптури в галереї встановлені на трьох рівнях на одному з курортів Мальдивських островів.

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Coralarium є напівзатопленою галерею з майже 30 скульптурами, яка стане місцем існування для коралів та іншої морської живності. Ажурний куб зі сталі спроектований так, щоб не внести дисбаланс в навколишнє середовище і дати повний доступ морським мешканцям для вільного дослідження і обживання об'єкта.

Скульптури в галереї встановлені на трьох рівнях, щоб продемонструвати взаємозв'язок елементів планети. Фігури на даху ніби тягнуться до неба. Встановлені всередині – по черзі занурюються у воду і з'являються з неї разом з приливами і відливами. Останній рівень – підводний, що знаходиться в постійному контакті з морським життям.

На Мальдивах відкрили унікальну галерею

На Мальдивах відкрили унікальну галерею

На Мальдивах відкрили унікальну галерею

На Мальдивах відкрили унікальну галерею

На Мальдивах відкрили унікальну галерею

На Мальдивах відкрили унікальну галерею

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