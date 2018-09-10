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На Мальдивах відкрили унікальну галерею

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Coralarium є напівзатопленою галерею з майже 30 скульптурами - фото 1
Coralarium є напівзатопленою галерею з майже 30 скульптурами / mentalfloss

Британський скульптор Джейсон де Кейрес Тейлор створив унікальну інсталяцію.

Скульптури в галереї встановлені на трьох рівнях на одному з курортів Мальдивських островів.

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Coralarium є напівзатопленою галерею з майже 30 скульптурами, яка стане місцем існування для коралів та іншої морської живності. Ажурний куб зі сталі спроектований так, щоб не внести дисбаланс в навколишнє середовище і дати повний доступ морським мешканцям для вільного дослідження і обживання об'єкта.

Скульптури в галереї встановлені на трьох рівнях, щоб продемонструвати взаємозв'язок елементів планети. Фігури на даху ніби тягнуться до неба. Встановлені всередині – по черзі занурюються у воду і з'являються з неї разом з приливами і відливами. Останній рівень – підводний, що знаходиться в постійному контакті з морським життям.

На Мальдивах відкрили унікальну галерею - фото 274998
На Мальдивах відкрили унікальну галерею
На Мальдивах відкрили унікальну галерею - фото 274997
На Мальдивах відкрили унікальну галерею
На Мальдивах відкрили унікальну галерею - фото 274996
На Мальдивах відкрили унікальну галерею
На Мальдивах відкрили унікальну галерею - фото 274995
На Мальдивах відкрили унікальну галерею
На Мальдивах відкрили унікальну галерею - фото 274994
На Мальдивах відкрили унікальну галерею
На Мальдивах відкрили унікальну галерею - фото 274993
На Мальдивах відкрили унікальну галерею

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Джерело: mentalfloss
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