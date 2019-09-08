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Ви не повірите, але зрада може зміцнити стосунки

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А що для вас є зрадою? - фото 1
А що для вас є зрадою?

У культурі, де міф про любов до останнього подиху підживлюється й уявленням про "шлюб на небесах", і сценаріями романтичних комедій, нормою вважається моногамія, а зрада партнеру – це злочин, за який карають завершенням стосунків. Секс-терапевт Метті Сільвер впевнена, що не все так просто!

Люди навіть не можуть домовитися, що вважати зрадою, а що – ні. Флірт з колегою, секстинг, спілкування з колишніми, фантазії про інших під час сексу з партнером – що з цього зрада, а що на межі?

І ще: Питання, які варто поставити чоловікові, якщо хочеш серйозних стосунків

Як правило, справа не тільки в сексі. Люди крутять романи на стороні, тому що більше не відчувають свою цінність у парі та шукають близькості. Знову відчути себе бажаними та необхідними – ось потреба, яку вони намагаються задовольнити. Секс – лише приємний бонус.

Ще одна причина полягає в тому, що люди чекають ідеальних стосунків, в яких буде все: і спорідненість душ, і секс, як у порно. Але так буває вкрай рідко, якщо не майже ніколи!

Часто люди просто хочуть знову відчути себе бажаними - фото 353418
Часто люди просто хочуть знову відчути себе бажаними

Зв'язки на стороні можуть розповісти багато про наші стосунки: чого ми від них чекаємо, що про них думаємо, чого хочемо і які вчинки маємо право здійснювати, – каже сімейний терапевт Естер Перел.

Психолог додає, що іноді криза допомагає парам переглянути стосунки, відкритися один одному та навіть повернути колишню пристрасть.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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