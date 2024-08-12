Ви не повірите, але найпопулярніший кабріолет у Європі – кросовер, і ось який

Згідно з даними про продажі, опублікованими Dataforce і процитованими Automotive News Europe, VW T-Roc Cabriolet є найбільш продаваним масовим кабріолетом цього року. Як би дивно це не звучало, але дводверний дивак очолює хіт-парад продажів до червня.

За перші шість місяців року його придбали 6 110 осіб. Це на 22,7% менше, ніж у першому півріччі 2023 року, але все одно достатньо, щоб впевнено претендувати на перше місце, пише Motor1.

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Могутній Mazda Miata довелося задовольнитися другим місцем з 3 545 проданими автомобілями. Це зниження на 15 відсотків, хоча, ймовірно, частково пов'язане з переходом від ND2 до ND3. У другій половині 2024 року показники можуть покращитися, але з огляду на те, що 2,0-літровий двигун вже не продається в Європі, ми не впевнені в цьому.

Останнє місце на подіумі посідає Alpine A110, оскільки Dataforce об'єднує продажі звичайних кабріолетів з продажами купе. Середньомоторний спорткар пропонується строго з фіксованим металевим дахом, хоча пару років тому був одиничний екземпляр з відкритим дахом і електричною трансмісією. У січні-червні 2024 року 2 563 особи придбали спортивне купе з 1,8-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом виробництва Renault, який раніше використовувався на хотхетчбеку Megane RS, що вже не існує. Попит зріс на вражаючі 47,6%.

Хоча T-Roc був найбільш продаваним кабріолетом, йому довелося задовольнитися другим місцем в загальному заліку. Єдиним кабріо, яке було шалено популярним в Європі в червні, був Mini, який окремо значиться в преміумсегменті. Бренд, що належить BMW, продав 11 140 одиниць, або на 11,6 відсотка менше, ніж за аналогічний період минулого року.

На другому місці серед розкішних кабріолетів опинився Porsche 911, продажі якого зросли на 5,1% до 5 784 автомобілів. Третє місце посів BMW 4 Series Convertible з результатом 4 714 одиниць (-21,7%).

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Що стосується звичайного T-Roc, то він став найпопулярнішою моделлю в сегменті невеликих SUV/кросоверів після того, як VW поставив 105 332 одиниці (1,7%). Компанія з Вольфсбурга підтвердила, що планується випуск другого покоління моделі, припускаючи, що це буде її останній новий автомобіль з двигунами внутрішнього згоряння для європейського ринку. Однак поява ще одного кабріолету, який збереже дух Nissan Murano CrossCabriolet, видається малоймовірною.