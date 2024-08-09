HONDA, NISSAN, VOLKSWAGEN: найпопулярніші електромобілі липня

У липні цього року український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 38%. Про це повідомляє Укравтопром.

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Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 17% торік. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4684 шт. (нових – 980 шт., уживаних – 3704 шт.). Серед 103 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

HONDA M-NV – 239 од.;

– 239 од.; BYD Song Plus – 127 од.;

– 127 од.; NISSAN Ariya – 118 од.;

– 118 од.; VOLKSWAGEN iD.4 – 88 од.;

– 88 од.; ZEEKR 001 – 69 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

NISSAN Leaf – 529 од.;

– 529 од.; TESLA Model 3 – 433 од.;

– 433 од.; TESLA Model Y – 419 од.;

– 419 од.; TESLA Model S – 217 од.;

– 217 од.; VOLKSWAGEN e-Golf – 209 од.



Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

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