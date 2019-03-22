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Ви цього не знали: 10 несподіваних фактів про фрукти
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Банан, полуниця, ківі, помідор та багато інших продуктів вже давно не екзотика, проте ми досі знаємо не всю правду про них. Ми підготували для вас неочікувану інформацію про плоди, які ми їмо майже щодня.
Фрукти та овочі займають велику частину нашого щоденного харчового раціону, а чи все ми знаємо про ці продукти? Ні, а невідомі факти подекуди шокують.
І ще: Ці продукти негативно впливають на інтимне життя
- Насправді помідор – не овоч, а фрукт, багатий на антиоксидант лікопін.
- Полуниця середнього розміру містить приблизно 200 насінин, як очищують організм від ртуті.
- У ківі вдвічі більший вміст вітаміну С, ніж в апельсині.
- У половинці інжиру більше кальцію, ніж у половині склянки молока.
- Лимони можуть вбивати бактерії.
- Апельсини містять антиоксиданти, які вбивають вільні радикали й піклуються про нашу шкіру.
- Ожина багата на антиоксидант антоціан.
- Щоб пришвидшити дозрівання ананасу, переверніть його листям донизу.
- Насправді банан – не фрукт, а трава.
- Манго – найулюбленіший фрукт у світі. Також його найбільше купляють.
До теми: 8 причин пити смузі щодня
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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