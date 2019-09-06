Ви будете здивовані, але білки підслуховують пташок

Згідно з новим дослідженням науковців, сірі білки підслуховують птахів. Роблять це вони не для того, щоб знайти сховані горішки або іншу поживу. Ціль у гризунів проста – переконатися, чи минула небезпека.

Коли білки чують звук, виданий хижим птахом, вони завмирають і дивляться вгору або тікають. Дослідники з Оберлінському коледжу (США) виявили, що білки залишаються в напруженому і зосередженому стані, поки не почують, як дрібні птахи знову щебечуть. Щебетання вказує на те, що небезпека минула – лише тоді тварини спокійно продовжують пошуки їжі.

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У цілому вчені проаналізували поведінку 54 диких східних сірих білок у громадських парках і житлових районах штату Огайо.

Дослідники відтворювали запис звуків, які створює червонохвостий сарич, – хижак, небезпечний для білок і дрібних птахів. Це супроводжувалося записом щебетання співочих птахів різних видів, або оточуючих звуків, позбавлених співу птахів. Щоразу вчені стежили за поведінкою білок протягом трьох хвилин.

Вони виявили, що білки ставали пильнішими, коли чули крик яструба. Однак білки, яких потім розважало щебетання птахів, проявляли менше пильності та напруженості і швидше поверталися до розслабленого стану, ніж ті, які не чули пташиного співу після крику яструба.

Це свідчить про те, що тварини можуть використовувати випадкове щебетання багатьох видів птахів як індикатор безпеки.

Білки пильно слухають спів пташок, аби дізнатися про стан безпеки

Автори дослідження, опублікованого в журналі Plos One, стверджують, що, коли декільком видам загрожує загальний хижак, тваринам вигідно розпізнавати інформацію, надану іншими видами. Наприклад, білки, підслуховуючі щебетання птахів, можуть швидше повернутися до нормального рівня пильності та продовжити пошук їжі, роблячи його таким чином ефективнішим.

Вчені знали, що білки підслуховують тривожні сигнали деяких видів птахів, але були раді виявити, що вони також підслуховують звуки, не пов'язані з тривогою, які вказують на те, що птахи відчувають себе у відносній безпеці.

За словами дослідників, в деяких обставинах сигнали безпеки можуть бути настільки ж важливими, як і сигнали тривоги.

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