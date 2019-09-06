В австралійському місті ввели комендантську годину для котів

Як повідомила місцева влада австралійського містечка Маунт Баркер, з початку 2020 року кішкам забороняється виходити на вулицю з 8 вечора до 7 години ранку. Пухнастиків, які порушили комендантську годину, віддаватимуть господарям або новим власникам, якщо перший знайти не вдасться.

Власники також повинні зареєструвати своїх домашніх вихованців на випадок, якщо вони загубляться.

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Головна мета постанови – "розв'язати проблему котячої поведінки", як йдеться в заяві влади. Кішка визначається, як джерело шкоди, якщо вона виявляє агресію, створює неприємний шум або запах. Котячі також ризикують отримати цей незавидний статус, якщо будуть завдавати шкоди довкіллю або чужій власності.

Крім цього, влада заборонила жителям міста тримати вдома більше, як двох кішок. Людей, які вже володіють понад двома тваринами, звільнять від цього правила. Однак власники повинні звернутися до ради за схваленням, стерилізувати котів та отримати дозвіл на їх утримання від своїх безпосередніх сусідів.

Власники понад двох кішок повинні стежити за тим, щоб їхні домашні тварини не створювали "антисанітарні умови і неприємності в будинку". У міській раді попередили, що дозвіл на зайву кішку може бути скасований, якщо надійде скарга на тварину, або якщо кішка порушить комендантську годину. Передбачається, що ці обмеження допоможуть скоротити кількість небажаних кошенят.

Котам заборонять виходити з дому після 20 години

Перших кішок в Австралію завезли європейські поселенці близько 200 років тому. Комфортні кліматичні умови і велика кількість їжі призвели до того, що зараз на континенті мешкає понад 20 млн диких особин: їх можна знайти на 99,8% території континенту, в тому числі на 80% островів Австралії.

У пошуках їжі вони полюють не тільки на мишей і щурів, а й на тварин рідкісних видів. Особливо сильно постраждала центральна частина Австралії. Згідно з даними австралійського Департаменту з питань стійкості, навколишнього середовища, водних ресурсів, населення і громад (SEWPAC), кішки визнані загрозою для 35 видів птахів, 36 видів ссавців, семи видів рептилій і трьох видів амфібій.

Австралійські чиновники вивчають різні методи контролю популяції диких кішок, включаючи відстріл, відлов і отруєння їх за допомогою приманок. Поряд з умертвіння кішок, вчені займаються порятунком видів, що опинилися на межі вимирання.

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