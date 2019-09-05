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Підступний кіт та куряча запіканка: епічне відео розвеселило мережу

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Як кіт зіпсував обід - фото 1
Як кіт зіпсував обід

Користувачі не можуть втримати сміх та припинити осуджувати кота, який дуже підступно повівся з господарем. Тому багато людей обирають собак.

На платформі Reddit користувач з ніком Deathlysin поділився епічним відео з котом, яка швидко піднялось у топи. За лічені години допис зібрав понад 14 тисяч переглядів та більш як 370 коментарів.

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А все тому, що на записі можна побачити хлопця, який готує собі поїсти. Поряд з ним на столі лежить посуд з курячою запіканкою, а навпроти неї на кухонних меблях таємничо сидить кіт. Не варто довго вгадувати, що ж натворив пухнастик: кілька секунд розрахунків та улюбленець стрибає прямісінько у посудину та продовжує свій шлях. А от вражений господар спершу не зрозумів, звідки взявся кіт, а тоді приречено вхопився за голову над зіпсованою стравою. Як відзначили коментатори, це одна з причин, чому краще завести собаку, а не кота.

Right in the chicken casserole from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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