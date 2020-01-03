Ви будете вражені, але ці продукти допомагають побороти похмілля

Певні продукти можуть допомогти почуватися краще і навіть повністю прибрати симптоми похмілля, стверджують експерти. Втім, вони назвали вельми несподіваний перелік, який однозначно допоможе полегшити ваші страждання, якщо напередодні ви трішки перебрали.

У стані похмілля навіть думки про їжу здатні викликати неприємні відчуття. Однак саме їжа допомагає швидко відновитися

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Ви можете не хотіти нічого їсти, коли у вас похмілля. Але правильна їжа може змусити вас почуватися краще, а деякі продукти і зовсім позбавляють від похмілля, – констатували експерти.

Фахівці порадили в таких обставинах вживати для прискореного відновлення такі продукти.

Яйця. Вони містять амінокислоти, зокрема, амінокислоту цистеїн, корисну для оздоровлення печінки. Вживання яєць ефективно зменшує симптоми похмілля, відзначають фахівці.

Яйця містять корисні амінокислоти

Томатний сік. Його пиття не тільки дає організму вологу, таку необхідну при похміллі, але і вітаміни, що заповнюють втрату корисних речовин, яких організм позбавляється при зловживанні спиртним. Присутня в напої фруктоза допомагає позбавлятися від залишків алкоголю.

Мед. Він – суперзасіб від похмілля, говорять експерти. Вони рекомендують з'їсти велику ложку меду. Це дозволить швидко відновитися й отримати бажаний результат.

З'їжте усього ложку меду

Шоколад. Ще один несподіваний борець з болісним похміллям. Несподіваний, але дуже корисний. Шоколад містить калій, який може ефективно боротися з впливом алкоголю. Просто відкушуйте протягом усього ранку потроху від плитки шоколаду – це теж допомагає швидко повернутися в хорошу форму.

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