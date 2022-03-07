"Ви би дали їм п**ди": Міхалок вщент розкритикував білоруських військових

Відомий музикант Сергій Міхалок оприлюднив люте звернення до білоруських військових. Слів він не добирав.

У новому відео Міхалок зауважив, білоруські захисники – це боягузи та спільники нацистів, а не військова еліта. За його словами, поки в Україні триває обстріл – це ганьба всієї держави Білорусі.

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"Нешановні незахисники батьківщини! Ні**я ви не захистили, б**ть! Без жодного пострілу Путін, бл**ь, привів свою орду і звідти х***ить ракетами по братській Україні! Якби ви були захисниками, ви дали б їм п**ди… Я знаю, про що я говорю! Я – син офіцера", – заявив Міхалок. Він розповів, що через обстріл з боку Білорусі у Чернігові постраждала родина його нареченої, а їхня спільна подруга втратила батька.

У коментарях до ролика глядачі підтримували позицію музиканта. Також в інстаграмі Brutto Nostra оголосили про збір коштів для підтримки Боротьби Українців проти Кремлівської Хунти та її Васалів. У пості уточнили, що учасники колективу вступили до української тероборони, а також деякі з них служать у ЗСУ.

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