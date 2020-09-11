Вхід через балкон з'явився у мережі: дивіться фільм про божевільну українську архітектуру

Український фільм режисера Романа Блажана "Вхід через балкон" з'явився в онлайні віртуального кінотеатру фестивалю короткометражок Wiz-Art. Картина потрапила до підбірки урбан-короткометражок "МістоvsЛюдина". Дивіться фільм на Радіо МАКСИМУМ. У вас є час до кінця доби 13 вересня.

Режисер фільму "Вхід через балкон" Роман Блажан розповів, що спонукало його зняти таку стрічку.

Це цікаво: Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись

Кожного разу, коли виходив з дому або офісу, очі впиралися в балкони будівель навпроти. І кожного разу, підіймаючи очі на вулиці, потрапляв у ступор і хотілося зрозуміти, що ж в голові у власників балконів. По суті, у мене, як і у будь-якого міського жителя був постійний конфлікт з колективною балконною архітектурою, – зізнався Роман Блажан, режисер фільму.

За словами режисера, для фільму знімальна група записала десятки інтерв'ю з архітекторами, соціологами, антропологами, чиновниками мерій і обласних адміністрацій, фахівцями з реставрації історичних будівель та власниками компаній зі скління. Не обійшлося й без розмов з самими власниками балконів.

Кожен з них говорив про своє, але в результаті всі вони розповіли про одне й те ж – про архітектуру радянського періоду, яка вирішувала ідеологічні завдання, але не думала про комфорт звичайної людини, про хитку грань між приватним і публічним, про державу і людину, – додав він.

Режисер фільму "Вхід через балкон" зауважив, що героїв картини знімали на їхніх же балконах.

Звучить банально, але ми ненавидимо те, що не розуміємо. У членів знімальної команди конфлікт пройшов – за кожним балконом ми бачимо людську історію, історію нашої країни. Фільм вийшов емпатичним і добрим. Впевнений, він здатний примирити міського жителя з навколишнім простором, з сусідом, з самим собою. Принаймні я на це дуже сподіваюся, – з надією додав Роман Блажан.

Також він попросив кожного глядача, який захоче подивитися його фільм "перед переглядом згадати сусідський балкон, який найбільше виводять з емоційної рівноваги". Творець картини обіцяє, що якась частина внутрішнього конфлікту пропаде, адже "Вхід через балкон" заряджений на добро.

*для перегляду потрібно залогінитися за допомогою Google або Facebook

Фестиваль Wiz-Art відбувається у комбінованому форматі з 7 до 13 вересня. Всі фільми доступні для перегляду після реєстрації у віртуальному кінотеатрі фестивалю. Окремі події можна відвідати офлайн у Львові. Перегляд фільмів онлайн є безкоштовним.

13-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art проводять за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства з питань кіно та Львівської міської ради.

Читайте також: Дюна 2020: дивіться перший повноцінний трейлер фантастичного фільму з Тімоті Шаламе