На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вхід через балкон з'явився у мережі: дивіться фільм про божевільну українську архітектуру
-
- 23
Український фільм режисера Романа Блажана "Вхід через балкон" з'явився в онлайні віртуального кінотеатру фестивалю короткометражок Wiz-Art. Картина потрапила до підбірки урбан-короткометражок "МістоvsЛюдина". Дивіться фільм на Радіо МАКСИМУМ. У вас є час до кінця доби 13 вересня.
Режисер фільму "Вхід через балкон" Роман Блажан розповів, що спонукало його зняти таку стрічку.
Це цікаво: Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
Кожного разу, коли виходив з дому або офісу, очі впиралися в балкони будівель навпроти. І кожного разу, підіймаючи очі на вулиці, потрапляв у ступор і хотілося зрозуміти, що ж в голові у власників балконів. По суті, у мене, як і у будь-якого міського жителя був постійний конфлікт з колективною балконною архітектурою, – зізнався Роман Блажан, режисер фільму.
За словами режисера, для фільму знімальна група записала десятки інтерв'ю з архітекторами, соціологами, антропологами, чиновниками мерій і обласних адміністрацій, фахівцями з реставрації історичних будівель та власниками компаній зі скління. Не обійшлося й без розмов з самими власниками балконів.
Кожен з них говорив про своє, але в результаті всі вони розповіли про одне й те ж – про архітектуру радянського періоду, яка вирішувала ідеологічні завдання, але не думала про комфорт звичайної людини, про хитку грань між приватним і публічним, про державу і людину, – додав він.
Режисер фільму "Вхід через балкон" зауважив, що героїв картини знімали на їхніх же балконах.
Звучить банально, але ми ненавидимо те, що не розуміємо. У членів знімальної команди конфлікт пройшов – за кожним балконом ми бачимо людську історію, історію нашої країни. Фільм вийшов емпатичним і добрим. Впевнений, він здатний примирити міського жителя з навколишнім простором, з сусідом, з самим собою. Принаймні я на це дуже сподіваюся, – з надією додав Роман Блажан.
Також він попросив кожного глядача, який захоче подивитися його фільм "перед переглядом згадати сусідський балкон, який найбільше виводять з емоційної рівноваги". Творець картини обіцяє, що якась частина внутрішнього конфлікту пропаде, адже "Вхід через балкон" заряджений на добро.
Вхід через балкон: дивитися онлайн фільм українського режисера
*для перегляду потрібно залогінитися за допомогою Google або Facebook
Фестиваль Wiz-Art відбувається у комбінованому форматі з 7 до 13 вересня. Всі фільми доступні для перегляду після реєстрації у віртуальному кінотеатрі фестивалю. Окремі події можна відвідати офлайн у Львові. Перегляд фільмів онлайн є безкоштовним.
13-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art проводять за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства з питань кіно та Львівської міської ради.
Читайте також: Дюна 2020: дивіться перший повноцінний трейлер фантастичного фільму з Тімоті Шаламе
-
20:48We Are Chaos: слухайте новий альбом Мериліна Менсона
-
20:23Чим відрізняється цифровий зум від оптичного: приклади фото, знятих на Galaxy Note20 Ultra
-
19:52Поспішіть: вчені назвали ідеальний вік для схуднення
-
19:42Легендарний Porsche для гонок Dakar пустять з молотка
-
19:29Учені розповіли, як алкоголь впливає на нашу емпатію
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:22Ці знаки Зодіаку просто не вміють кохати
-
19:15Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно
-
19:00Картинки з Днем програміста 2020: гарні листівки і відкритки зі святом
-
18:54Як зменшити шкоду від ранкового горняти кави
-
18:42Поганий день: австралієць, котрий провозив 273 кг метамфетаміну, врізався у поліцейських
-
18:32Вхід через балкон з'явився у мережі: дивіться фільм про божевільну українську архітектуру
-
18:21Покоління Z виявилося не готовим відмовитися від м'яса
-
18:10Гороскоп на 12 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Привітання з Днем ангела Олександра 2020: вірші, проза й смс на іменини
-
17:502067: вийшов трейлер фантастичного трилера про подорожі у часі
-
17:43Ентузіасти перетворили Ram 4500 на басейн на колесах: відео
-
17:32Привітання з Днем програміста: прикольні побажання зі святом 12 вересня
-
17:20Коза увірвалася в поліцейську машину і з'їла документи
-
17:13У мережу виклали прес-рендери Xiaomi Mi 10T Pro
-
16:56Названий найкорисніший вид солі
-
16:42Це просто ганьба: зірка Титаніка пошкодувала про співпрацю з відомими режисерами
-
16:32Художник виставив на аукціон пакет зі сміттям: його оцінили у 51 тисячу фунтів
-
16:26Що робити на першому тренуванні у залі
-
19:15Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно
-
16:175 антиутопій, які варто прочитати цієї осені
-
14:15Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото
-
11:21Покупці назвали найкращі автомобілі 2020 року
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 11 вересня
-
07:1210 простих порад, які допомагають не переїдати
- 10 вересня
-
21:53Чому у тривалих стосунках погіршується якість сексу: поширені причини
-
18:34В Україні зміняться карантинні зони з 14 вересня: оновлена карта і список
-
14:51ТОП-8 найкращих моментів зі стрічок Гая Річі
-
13:37Дюна 2020: дивіться перший повноцінний трейлер фантастичного фільму з Тімоті Шаламе
-
11:49Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 вересня
-
07:53Названо найпопулярніший додаток у світі
- 09 вересня
-
21:52Перепічкою й не пахне: у Києва з'явиться свій аромат
-
18:33ТОП-9 речей, які ніколи не роблять розумні люди
-
15:33Чому не можна дарувати годинник: прикмети і значення подарунка
-
13:58Премія Оскар: як виглядають нові вимоги для найкращого фільму
-
11:15Міжнародний день краси: Вгадай конкурсні титули цих краль!
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 вересня
- 08 вересня
-
20:17Тест "Кімната в будинку": що вам потрібно для гармонії з собою
-
18:00Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
-
16:00Як змінити адресу голосування на місцевих виборах 2020: інструкція
-
14:31Чому на "дякую" не можна відповідати "нема за що"
-
11:15Міжнародний день грамотності: Перевір, наскільки ти вправний в українській мові
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 вересня