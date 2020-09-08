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Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
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Ми зібрали для вас список художніх фільмів, які отримали найвищі оцінки від користувачів за всю історію сучасного кіновиробництва. Будьте впевнені, що не пошкодуєте після перегляду – це легендарне кіно!
Це рейтинг сайту IMDb, який утворюється за оцінками глядачів, за результатами пошуку мережі, за кількістю цитат тощо. Тут точно зібрані найпопулярніші у світі фільми.
І ще: 10 фільмів та серіалів, які ідеально заходять під будь-який настрій: вибір мережі
Втеча з Шоушенка
- Рейтинг IMDb: 9,2
- Назва мовою оригіналу: The Shawshank Redemption
- Жанр: драма
- Рік: 1994
- Країна: США
- Режисер: Френк Дарабонт
- Тривалість: 142 хв
- Акторський склад: Тім Роббінс, Морган Фрімен, Боб Гантон, Кленсі Браун, Вільям Седлер
Сюжет. Двоє ув'язнених чоловіків зав'язують тюремну дружбу протягом кількох років, знаходячи заспокоєння та можливість викупу через свої секретні дії.
Хрещений батько
- Рейтинг IMDb: 9,1
- Назва мовою оригіналу: The Godfather
- Жанр: гангстерська драма
- Рік: 1972
- Країна: США
- Режисер: Френсіс Форд Коппола
- Тривалість: 175 хв
- Акторський склад: Марлон Брандо, Аль Пачіно, Джеймс Каан, Роберт Дювалл, Талія Шайр, Джон Казале, Даян Кітон
Сюжет. Постарілий патріарх династії організованої злочинності передає контроль над своєю підпільною імперією своєму неохочому синові.
Хрещений батько 2
- Рейтинг IMDb: 9,0
- Назва мовою оригіналу: The Godfather Part II
- Жанр: гангстерська драма
- Рік: 1974
- Країна: США
- Режисер: Френсіс Форд Коппола
- Тривалість: 200 хв
- Акторський склад: Аль Пачіно, Роберт Де Ніро, Роберт Дювалл, Даян Кітон, Джон Казале, Талія Шайр, Лі Страсберг
Сюжет. У фільмі зображено ранні роки життя та кар'єри Віто Корлеоне в 1920-х роках у Нью-Йорку, тоді як його син Майкл розширює та посилює владу над сімейним злочинним синдикатом.
Темний лицар
- Рейтинг IMDb: 9,0
- Назва мовою оригіналу: The Dark Knight
- Жанр: бойовик, фантастика, драма
- Рік: 2008
- Країна: США, Велика Британія
- Режисер: Крістофер Нолан
- Тривалість: 152 хв
- Акторський склад: Крістіан Бейл, Гіт Леджер, Аарон Екгарт, Меггі Джилленгол
Сюжет. Коли загроза у лиці Джокера завдає хаосу жителям Готема, Бетмен повинен пройти одне з найбільших психологічних та фізичних випробувань своєї здатності боротися з несправедливістю.
12 розгніваних чоловіків
- Рейтинг IMDb: 8,9
- Назва мовою оригіналу: 12 Angry Men
- Жанр: драма
- Рік: 1957
- Країна: США
- Режисер: Сідні Люмет
- Тривалість: 96 хв
- Акторський склад: Генрі Фонда, Мартін Болсам, Ед Біглі
Сюжет. Зібрання присяжних намагається запобігти судовій помилці, змусивши усіх колег переглянути докази.
Список Шиндлера
- Рейтинг IMDb: 8,9
- Назва мовою оригіналу: Schindler's List
- Жанр: драма, історичний, біографічний
- Рік: 1993
- Країна: США
- Режисер: Стівен Спілберг
- Тривалість: 195 хв
- Акторський склад: Ліам Нісон, Бен Кінгслі, Ральф Файнс, Керолайн Гудолл
Сюжет. В окупованій Німеччиною Польщі під час Другої світової війни промисловець Оскар Шиндлер поступово переживає за своїх єврейських робочих після того, як став свідком переслідування їх нацистами.
Володар перснів: Повернення короля
- Рейтинг IMDb: 8,9
- Назва мовою оригіналу: The Lord of the Rings: The Return of the King
- Жанр: фентезі, пригода
- Рік: 2003
- Країна: Нова Зеландія, США
- Режисер: Пітер Джексон
- Тривалість: 263 хв
- Акторський склад: Елайджа Вуд, Ієн Маккеллен, Лів Тайлер, Вігго Мортенсен, Шон Астін, Кейт Бланшетт, Джон Ріс-Девіс, Бернард Гілл, Біллі Бойд, Домінік Монаган, Орландо Блум, Г'юго Вівінг, Міранда Отто, Девід Венгем, Карл Урбан, Джон Нобл, Енді Серкіс, Ієн Голм, Бред Дуріф, Крістофер Лі, Лоуренс Макоаре, Ієн Голм
Сюжет. Гендальф і Арагорн ведуть Світ Людей проти армії Саурона, щоб відвести увагу від Фродо і Сема, коли вони наближаються до Гори Дум з Єдиним Кільцем.
Кримінальне чтиво
- Рейтинг IMDb: 8,8
- Назва мовою оригіналу: Pulp Fiction
- Жанр: гангстерський фільм, трилер, комедія
- Рік: 1994
- Країна: США
- Режисер: Квентін Тарантіно
- Тривалість: 154 хв
- Акторський склад: Джон Траволта, Ума Турман, Семюел Л. Джексон, Брюс Вілліс
Сюжет. Життя двох найманих вбивць, боксера, гангстера, його дружини та пари бандитів-закусочників переплітається в чотирьох розповідях про насильство та викуп.
Хороший, поганий, злий
- Рейтинг IMDb: 8,8
- Назва мовою оригіналу: Il buono, il brutto, il cattivo
- Жанр: вестерн
- Рік: 1966
- Країна: Італія, Іспанія, Німеччина, США
- Режисер: Серджо Леоне
- Тривалість: 161 хв
- Акторський склад: Клінт Іствуд, Лі Ван Кліф, Елай Воллак
Сюжет. Це шахрайське полювання за головами, яке поєднує двох чоловіків у непростому союзі проти третього в гонитві за пошуком багатства – золота, що закопане на віддаленому кладовищі.
Володар перснів: Хранителі кільця
- Рейтинг IMDb: 8,8
- Назва мовою оригіналу: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
- Жанр: фентезі, пригоди
- Рік: 2001
- Країна: Нова Зеландія, США
- Режисер: Пітер Джексон
- Тривалість: 228 хв
- Акторський склад: Елайджа Вуд, Ієн Маккеллен, Лів Тайлер, Вігго Мортенсен, Шон Астін, Кейт Бланшетт, Крістофер Лі, Г'юго Вівінг, Джон Ріс-Девіс, Орландо Блум, Мартон Чокаш, Біллі Бойд, Домінік Монаган, Шон Бін, Ієн Голм, Енді Серкіс
Сюжет. Покірний Гобіт із Ширу та вісім його супутників вирушили в подорож, щоб знищити могутнє Єдине Кільце та врятувати Середзем'я від Темного Лорда Саурона.
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