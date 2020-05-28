Вхід через балкон: дивіться трейлер про рукотворні дива архітектури в Україні

У мережі з'явився трейлер документального фільму режисера Романа Блажана "Вхід через балкон". Стрічка, знята студією Minimal Movie за підтримки Українського культурного фонду показує феномен саморобних балконів у нашій країні.

У стрічці показують дослідження, як протягом десятиліття українці перетворювали балкони на унікальну та неконтрольовану архітектурну форму, якій немає аналогів по всьому світу. Цікавим фільм є ще й тому, що він розказує і про господарів квартир, які можуть похизуватися нестандартними надбудовами.

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Знімальна команда спробувала з'ясувати, що ж стало причиною, що більшість балконів країни мають саме такий вигляд, чому українцям не до вподоби радянська архітектура, а також як прийняти те, чого виправити уже неможливо.

Режисер зізнався, що ідея зняти цей документальний фільм виникла тоді, коли команда працювала над відео для книги Balcony Chick Олександра Бурлака (її, до слова, уже можна замовити). Загалом до фільму потрапили балкони з Києва, Одеси, Харкова, Львова, Дніпра, Вінниці, Полтави та Горішніх Плавнів.

"Нам допомагало дуже багато людей з усієї України. Це експерти фільму архітектор Олександр Бурлака, антропологи Тіна Польок, Олена Чабан, соціологи Алла Петеренко, архітектори Дмитро Волик, Артур Ароян, Сергій Чечолницький, Катерина Козлова, Олександр Попов, Ірина Особик, історик Ігор Лильо, урбаніст Костянтин Ємельянов", – додав режисер.

Вхід через балкон – дивіться трейлер про феномен української архітектури:

"Ми хотіли зʼясувати, де проходить межа між приватним і публічним. Чому архітектура тиранічна? Чому неідеальним людям доводиться жити в ідеальних будівлях, створених архітекторами? Чому наша архітектурна спадщина саме така, і ми ніяк не можемо її прийняти?" – додав Блажан.

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