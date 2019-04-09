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Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом
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Фотограф-самоучка вирішив показати, якими насправді є повсякденні предмети з нової точки зору, приміром, на крупному плані. Деякі речі ви можете не впізнати!
Фотограф та композитор Pyanek захоплюється макрозйомкою, ловлячи у кадр їжу, предмети та все, що трапляється на очі. У його роботах чимало речей можуть виглядати зовсім не так, як ми звикли їх бачити. Чоловік навіть зробив власний проект під назвою "Дивовижні світи".
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"Це дослідження деталей повсякденних речей, які ми часто можемо пропустити. У процесі створення цієї серії я відстежував їх пригоди у цьому світі", – зізнається Pyanek.
Кристал білого цукру
Книжкові сторінки
Сталева губка
Піна
Чорний хліб
Шоколадне печиво
Кулькова ручка
Зубчастий ніж
Липучка
Сигарета
Стебло яблука
Пензлик
Губка для кухні
Сірник
Карптопляні чіпси
Помада
Автор всіх фото: Pyanek
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