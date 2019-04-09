Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом

  • 90
Звичайний світ у макрозйомці - фото 1
Звичайний світ у макрозйомці

Фотограф-самоучка вирішив показати, якими насправді є повсякденні предмети з нової точки зору, приміром, на крупному плані. Деякі речі ви можете не впізнати!

Фотограф та композитор Pyanek захоплюється макрозйомкою, ловлячи у кадр їжу, предмети та все, що трапляється на очі. У його роботах чимало речей можуть виглядати зовсім не так, як ми звикли їх бачити. Чоловік навіть зробив власний проект під назвою "Дивовижні світи".

І ще: Тату-вишивки, які дивують своїм виглядом: фото

"Це дослідження деталей повсякденних речей, які ми часто можемо пропустити. У процесі створення цієї серії я відстежував їх пригоди у цьому світі", – зізнається Pyanek.

Кристал білого цукру

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319787
Книжкові сторінки

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319795
Сталева губка

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319784
Піна

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319783
Чорний хліб

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319782
Шоколадне печиво

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319786
Кулькова ручка

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319788
Зубчастий ніж

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319793
Липучка

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319798
Сигарета

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319791
Стебло яблука

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319785
Пензлик

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319796
Губка для кухні

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319789
Сірник

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319790
Карптопляні чіпси

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319792
Помада

Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом - фото 319794

Автор всіх фото: Pyanek

Читайте також: Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • 03 квітня, 19:22
  • 2058
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • Вчора, 12:13
  • 394
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 432
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл