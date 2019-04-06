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Тату-вишивки, які дивують своїм виглядом: фото

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Татуювання, які нагадують вишивки - фото 1
Татуювання, які нагадують вишивки

Татуювання, які нагадують вишивку – це річ, яка виглядає значно крутіше, аніж звучить. Майстри уміло поєднують дві форми мистецтва, які пов'язані з голкою, створюючи особливі малюнки на тілі. Зацініть!

Вишивка є класичним мистецтвом, яке часто асоціюють з бабусями, а тату – зі сміливими людьми. Але поєднання допомагає створити красиві фольклорні проекти, які водночас є традиційними та унікальними. Зібрали найцікавіші та найкрасивіші тату з елементами вишивки, які точно змусять вас затримати погляд.

І ще: Білі татуювання, які нагадують магічні руни: фото

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Читайте також: Незаконна краса: як корейці прикрашають себе татуюваннями

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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