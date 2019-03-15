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Фото з привидом: як розважалися у Вікторіанську епоху

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Химерний фототренд минулого - фото 1
Химерний фототренд минулого

Тренди з минулого бентежать та заворожують, а подекуди й лякають. Подивіться на підбірку старовинних архівних фото.

В ательє Вільяма Мумлера будь-який охочий міг знятися з покійним родичем, адже колишній гравер за півтора століття до появи фотошопу придумав спосіб заробляти на фотопідробках.

І ще: Не фотошоп: безголові фотографії XIX століття

Перші "примари" на фотографіях з'явилися задовго до Мумлера і пояснювалися просто: процес створення фото вимагає тривалої експозиції, і якщо в цей час ще одна людина ненадовго з'явиться перед об'єктивом, то на фотографії залишиться у вигляді розмитої примарною фігури. Найзнаменитіший приклад – портрет чотирирічного сина королеви Вікторії принца Артура. Фото зроблено в 1854 році відомим фотографом Роджером Фентон. Зображення моторошне: до малюка в центрі кадру простягає руки напівпрозора жіноча фігура. Насправді це всього лише няня на секунду влізла в кадр, адже злякалася, що хлопчик звалиться з високого постаменту.

Портрет принца Артура, 1854 рік - фото 314506
Портрет принца Артура, 1854 рік / Roger Fenton, The Royal Photographic Society Collection, National Media Museum

Вільям Мумлер працював гравером в бостонській ювелірній майстерні, а фотографічними дослідами займався у вільний час. Він помітив, що залишаються сліди на недостатньо добре промитих скляних світлочутливих пластинах. І вони створюють загадкові силуети на нових зображеннях. Тоді був 1861 рік, війна між Північчю і Півднем. Вбиті горем родичі загиблих солдатів готові були на все, лише б впоратися з втратою. Так Мумлер і знайшов золоту жилу. Пізніше виник цілий сімейний підряд: дружина Мумлера, відомий медіум, викликає духа, сам він знімає.

Мумлер кидає майстерню і відкриває фотоательє, яке спеціалізується на фотографіях клієнтів разом з померлими родичами. Це був жанр "спіритична фотографія".

Вільям Мумлер, автопортрет, 1861 рік. - фото 314507
Вільям Мумлер, автопортрет, 1861 рік. / wikimedia.org
Місіс Френч та 'привид' дитини. Чоловік з двома 'привидами'. - фото 314508
Місіс Френч та "привид" дитини. Чоловік з двома "привидами". / William H Mumler — Photographymuseum.com
Фініс Тейлор Барнум з 'привидом' Лінкольна. - фото 314509
Фініс Тейлор Барнум з "привидом" Лінкольна. / Абрахам Богардус
Мері Тодд Лінкольн з 'привидом' свого чоловіка. - фото 314510
Мері Тодд Лінкольн з "привидом" свого чоловіка. / The Allen County Public Library, Fort Wayne, IN
Фото з привидом: як розважалися у Вікторіанську епоху - фото 314511
Геррод і 'привид'. Фанні Конант з 'привидом' брата. - фото 314512
Геррод і "привид". Фанні Конант з "привидом" брата. / William H Mumler - Photographymuseum.com
Герберт Вілсон і його 'наречена', 1870 рік. Мозес Доу з 'привидом' асистентки. - фото 314513
Герберт Вілсон і його "наречена", 1870 рік. Мозес Доу з "привидом" асистентки. / William H Mumler - Photographymuseum.com

До теми: З'явився додаток, який може прибрати небажаних туристів з ваших фото

Джерело: bird in flight
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