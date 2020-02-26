Вежа з вантажівок: дивіться круту рекламу новинок від Volvo

Відділення комерційного транспорту компанії Volvo опублікувало відео, в якому чотири вантажівки рухаються трасою, стоячи одна на одній. На даху верхньої машини розташувався президент Volvo Trucks Рогер Альм.

Фільм знятий вночі на порожній дорозі. На перших кадрах крізь туман і дощ видніються лише кілька пар вогників від фар, але в міру наближення вежа стає більш помітна, а на її даху можна побачити людину – Рогера Альма, який під епічну музику підіймає руки до неба.

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Вежа з вантажівок важить 58 тонн і сягає у висоту 15 метрів. Фільм зняли ще у 2019 році на тестовому полігоні компанії у шведському Гетеборзі. Як розповів інженер Volvo Маркус Вікстрьом, який брав участь в зйомках, на проєктування вежі було потрібно близько місяця, щоб переконатися в її безпеці. Весь знімальний процес умістили в трихвилинний ролик "Фільм про створення фільму".

Таким чином в компанії вирішили розповісти відразу про чотири нові вантажівки: Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM і Volvo FMX, призначений для роботи у важких умовах. Останній і допоміг учасникам зйомок поставити вантажівки одну на одну: завдяки 38-тонному візку, який зміг витримати вагу трьох автомобілів.

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