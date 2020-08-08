На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ветеринари рекомендують обмежити прогулянки з собаками влітку: ось чому
-
- 14
Власники собак мають з обережністю вигулювати своїх вихованців в спекотну погоду, оскільки надмірні фізичні навантаження можуть стати причиною теплового удару тварини.
Команда вчених проаналізувала дані про лікування більш 900 000 собак. Виявилося, що +1222 з них отримували ветеринарну допомогу через тепловий удар. У 14,2% постраждалі собаки загинули.
І ще: Як потролити кота: кумедне відео з килимом
Основною причиною перегріву була надмірна фізична активність тварини (в тому числі ігри, біг з господарем і навіть звичайна ходьба). 74% випадків теплового удару відбулися саме через це. Особливо схильні до ризику молоді собаки, а також самці.
Серед найбільш схильних до теплового удару виявилися представники таких порід, як чау-чау, англійський і французький бульдог, хорт, англійський спрінгер-спаніель, кавалер-кінг-чарльз-спаніель і стаффордширський бультер'єр. Породи з плоскою мордою, наприклад бульдоги і мопси, піддавалися підвищеному ризику отримати тепловий удар, просто сидячи на вулиці в спекотну погоду або залишаючись в розпечених машинах.
Це цікаво: Як відігнати ведмедя від машини: епічне відео підкорює мережу
-
12:46Три найупертіших знаків Зодіаку
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
11:44Джаред Лето у новому фільмі зіграє знаменитого художника
-
11:18Ветеринари рекомендують обмежити прогулянки з собаками влітку: ось чому
-
10:43Макс Барських випустив новий літній хіт: слухай онлайн
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
09:45Щасливий батько: Роналду показав, як проходять його будні
-
09:18Ці продукти здатні поліпшити стан волосся
-
08:54AnTuTu назвав найпотужніший мобільний процесор першої половини 2020 року
-
08:30Боляче дивитися: на дорогах Рівного бачили Lamborghini Aventador SVJ
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
- 07 серпня
-
21:51Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса
-
21:258 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:52Чи варто оновлюватися: потужність iMac нового покоління порівняли з попередником
-
20:23Excel дає збій: генетики перейменували 27 людських генів
-
19:53Вчені перевірили ефективність вітаміну D при депресії
-
19:42Дивіться, як картонний Tesla Cybertruck на сірниковому запалі робить "мертву петлю"
-
19:21Австралію раптово засипало снігом: фото
-
19:13Як виявити чоловіка-маніпулятора: ТОП фраз, на які слід звернути увагу
-
18:55ТОП-3 ефективних способів тренувати мозок
-
18:42Зірка серіалу Нормальні люди знявся у новому кліпі The Rolling Stones
-
18:30Ексдівчина Супряги з Динамо закрутила роман з гравцем Шахтаря
-
18:22Гороскоп на 8 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
- 07 серпня
-
21:51Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
12:16ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати
-
09:16Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня
-
07:15Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами
- 06 серпня
-
21:24Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки
-
19:13Усе як у страшному сні: наречена розповіла про весільну зйомку під час вибуху у Бейруті
-
16:26Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
-
14:135 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
-
11:50Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду
-
09:21Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня
-
07:13Погода в Україні 6 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 05 серпня
-
21:245 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів
-
18:52Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked
-
17:51Як зачіска змінює людей: ефектні фото крутих перевтілень
-
14:31Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив
-
11:51Підтримку Google Play Music припинять у жовтні: YouTube Music повністю замінить сервіс
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня
-
07:13Як освіжити одяг, якщо немає часу на прання
- 04 серпня
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно
-
16:25Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві