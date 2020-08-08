Ветеринари рекомендують обмежити прогулянки з собаками влітку: ось чому

Власники собак мають з обережністю вигулювати своїх вихованців в спекотну погоду, оскільки надмірні фізичні навантаження можуть стати причиною теплового удару тварини.

Команда вчених проаналізувала дані про лікування більш 900 000 собак. Виявилося, що +1222 з них отримували ветеринарну допомогу через тепловий удар. У 14,2% постраждалі собаки загинули.

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Основною причиною перегріву була надмірна фізична активність тварини (в тому числі ігри, біг з господарем і навіть звичайна ходьба). 74% випадків теплового удару відбулися саме через це. Особливо схильні до ризику молоді собаки, а також самці.

Серед найбільш схильних до теплового удару виявилися представники таких порід, як чау-чау, англійський і французький бульдог, хорт, англійський спрінгер-спаніель, кавалер-кінг-чарльз-спаніель і стаффордширський бультер'єр. Породи з плоскою мордою, наприклад бульдоги і мопси, піддавалися підвищеному ризику отримати тепловий удар, просто сидячи на вулиці в спекотну погоду або залишаючись в розпечених машинах.

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