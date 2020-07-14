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Вест Хем Ярмоленка на межі вильоту з англійської Прем'єр-ліги

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Ярмоленко - фото 1
Ярмоленко / football

Лондонський Вест Хем за крок до вильоту з АПЛ. Андрій Ярмоленко спробував вказати на помилки, які допускає його команда.

Відомий український футболіст, вінгер лондонського "Вест Хему", який яскравою грою і важливим голом допоміг своїй команді обіграти "Челсі", перейшов у період "застою", його команда в наступному матчі поступилася "Бернлі" 0:1 і продовжує боротися за виживання в АПЛ.

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Про це стало відомо завдяки невеликому інтерв'ю Андрія Ярмоленка для українських журналістів. "Звичайно, це був поганий для нас матч. Ми знаємо, що можемо грати краще, і треба це довести в наступному поєдинку. І я сам зіграв погано і мав діяти набагато краще. Мені здається, і тренер знає, що я можу грати краще. Потрібно продовжувати працювати. З рестарту сезону ми діємо не дуже добре, але не так вже й погано. Вдалося обіграти "Челсі", – заявив Андрій Ярмоленко.

Також Андрій спробував вказати на помилки, які допускає його команда: "Проблема в тому, що ми непогано виглядаємо в матчах проти топкоманд, але програємо суперникам рівня "Бернлі". З ними потрібно грати краще".

Вест Хем Ярмоленка на межі вильоту з англійської Прем'єр-ліги - фото 415798

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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