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Карантин Коронавірус

Весняний призов 2020 в Україні перенесено через коронавірус: нові дати

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Призов перенесли через коронавірус - фото 1
Призов перенесли через коронавірус / gettyimages

Міністерство оборони перенесло весняний призов через введення карантину в Україні, який повинен запобігти поширенню коронавірусу Covid-2019. Розповідаємо, коли ж юнаків призвуть на строкову службу в 2020 році.

За розпорядженням командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Сирського, на час карантину військові комісаріати і територіальні центри призупинили призов громадян.

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Відзначимо, що по всій Україні старт призову на строкову військову службу, який мав початися 1 квітня та тривати до кінця червня, попередньо переноситься на травень-червень 2020 року.

У Міноборони заявили, що принаймні до 3 квітня призовників не будуть викликати до військових комісаріатів, а також на проходження медичного огляду. Однак, цілком ймовірно, що карантин в Україні буде продовжений, адже коронавірус продовжує поширюватись.

Весняний призов 2020 в Україні перенесено через коронавірус: нові дати - фото 392939

Як бути зі строковиками, що зараз проходять службу в Збройних Силах України, в Міноборони поки що не коментують.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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