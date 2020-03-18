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Карантин Коронавірус

Нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус: як почувається депутат

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У Шахова коронавірус - фото 1
У Шахова коронавірус

У народного депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Сергія Шахова підтвердили коронавірус. Нещодавно нардеп повернувся з Італії, де виник спалах Covid-19.

Спершу 44-річний Сергій Шахов заперечував свою хворобу, хоча й мав погане самопочуття та підвищену температуру. Після звернення до лікарів йому зробили тест, який і підтвердив коронавірус.

До теми: Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 14

"Я сьогодні ізольований, займаюся дезінфекцією, з людьми не контактував. Температура знизилася, почуваюся я нормально, сподіваюся, буде все добре. Не знаю, чому навколо цього здійнялася така паніка, – пояснив Шахов. – Сьогодні надійшов дзвінок з клініки і сказали, що у вас, швидше за все, підтверджується діагноз коронавірус". Офіційного документа про це наразі немає.

Напередодні Центр громадського здоров'я повідомив про перший випадок коронавірусної хвороби COVID-19 на території Київської області, її виявили у 44-річного чоловіка. Після цього в Київській ОДА розповіли, що чоловік нещодавно повернувся з-за кордону, йому стало погано і він звернувся за допомогою до столичної клініки.

Там у нього взяли аналізи, які доставили в центральну вірусологічну лабораторію, де і підтвердився факт наявності коронавірусу. Судячи з усього, йшлося саме про Шахова.

Сергій Шахов - фото 392897
Сергій Шахов

Міністерство охорони здоров'я офіційно підтвердило, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України. Наразі йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. У разі необхідності Шахова буде госпіталізовано. Медпрацівники проводять усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним.

Як повідомив колега Шахова по комітету Олександр Маріковський, депутат повернувся з Європи в минулу середу, 11 березня. При цьому він відвідував засідання екологічного комітету 12 березня. А от у МОЗ наголошують, що Сергій Шахов був відсутній на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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