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Весна повертається: прогноз погоди на вихідні в Україні

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Погода на 30-31 березня в Україні - фото 1
Погода на 30-31 березня в Україні

Вже в останні дні березня в Україні очікується значне потепління та відсутність опадів. Детальний прогноз погоди на вихідні читайте далі.

30-31 березня в Україну нарешті повернеться тепла весна з сонячною та ясною погодою. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 29 березня

"Температура повітря у денні години становитиме 30 березня +9+14 градусів, 31 березня +12+18 градусів. У нічні години ще буде холоднувато, 0+4 градуси, на Сході місцями 0-2 градуси морозу", – відзначила вона.

У Києві в суботу, 30 березня, прогнозується до +13, а в неділю, у день виборів, повітря прогріється навіть до +17.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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