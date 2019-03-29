У Туреччині вітер забрав чоловіка з парасолькою: епічне відео

У турецькій провінції Османіє сильний вітер забрав вуличну парасольку разом з чоловіком, який намагався її втримати від поривів. Але щось пішло не так.

Троє чоловіків намагалися утримати велику сонцезахисну парасольку, проте вітер виявився занадто сильним. Коли парасоля почала підніматися над землею, один з них продовжував чіплятися за стійку і злетів у повітря. Чоловік стверджує, що піднявся над землею на три або чотири метри.

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"Зі мною все в порядку, насправді, – сказав чоловік після приземлення. – Після того як до мене дійшло, що парасолька так і буде летіти вгору, я зістрибнув".

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