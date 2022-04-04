Весна настала, попри окупацію: у дендропарку в Херсоні зацвіли перші квіти

Херсонський дендропарк показав, які перші весняні квіти у них з'явилися. Природу не зупинити!

У дендропарку в Херсоні з'явилися перші квіти. Весна йде широким кроком, тож у працівників буде нова робота з рослинами.

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Такі весняні промінці розквітнули в дендропарку Херсонського державного аграрно-економічного університету. На сторінці ДАЕУ в соцмережі оприлюднили фото перших весняних квітів.

Тюльпани, нарциси, зірочки жовті та інші квіти стали первоцвітами у Херсонському ДАЕУ, а довкола них уже кружляють бджоли.

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