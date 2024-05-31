Весільний обряд та культура сирної пластики: оновлений перелік культурної спадщини

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали Культуру традиційної гуцульської сирної пластики та ще кілька регіональних традицій.

Про нові пункти у Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

До слова: Новий фільм Олега Сенцова "Реал" вперше покажуть на кінофестивалі в Чехії

Серед нових елементів спадщини українців:

Традиція виконання ритуального чоловічого танцю "Сербен" у селі Чортовець Городенківської міської ради. Його виконують на Великдень чоловіки біля церкви. Етнографи вважають, що він схожий сербський військовий чоловічий танець. Крім села Чортовець сербен також популярний у місцях компактного проживання уродженців села за кордоном.

Культура традиційної гуцульської сирної пластики. Ця традиція побутує в селах Брустури, Космач, Прокурава, Шепіт, Річка, Снідавка Косівського району та селах Криворівня, Чорний потік, Красник Верховинського району;

Весільний обряд "читання корони" Волині. Його спільно подали на затвердження Рівненська та Волинська області.

Волині. Його спільно подали на затвердження Рівненська та Волинська області. Традиційна народна гра "Ашик", розповсюджена на півдні Одеської області у місцях компактного проживання болгар і гагаузів, зокрема в селах Городнє, Виноградівка Болградського району, Котловина Ізмаїльського району.

Весільна корона – це весільний вінець білого кольору у вигляді стрічки, який мама заплітає у волосся своїй дочці після того, як прочитає відповідний текст, що теж має назву весільна корона. Тільки після цього наречена може зустрітися зі своїм коханим. Сам обряд унікальний тим, що коли мама одягає весільний вінець, вона благословляє свою доньку на самостійне щасливе життя, – розповіла Українському радіо директорка Тараканівського центру культури та дозвілля Алла Грабар.

Нематеріальна культурна спадщина України є складовою загальної нематеріальної культурної спадщини, яку запропонували в 1990-х роках як аналог Світової спадщини ЮНЕСКО. Станом на квітень 2024 року у переліку було 93 елементи.

Оновлений перелік культурної спадщини / МКІП

Цікаво: "Укрзалізниця" надіслала зайчика 4-річному хлопчику, який загубив іграшку у потязі