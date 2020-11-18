Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку

У кожної людини глибоко в душі є частина, яка почувається дуже добре, коли бачить, як з безладу вдалось зробити порядок. Тому не дивно, що в мережі є чимало фото "до і після" прибирання, які тішать око не лише перфекціоніста.

Навіть ті люди, яким приписують життя у творчому безладі, отримують естетичне бажання від знімків з прибиранням. Тож у мережі регулярно публікують світлини у такому форматі, де найбільше уваги приділяють саме ефектному "після". Це може бути миття під тиском доріжки перед домом, чи звичайне наведення порядку там, де його давно не було. Тож ловіть порцію кадрів, які точно заспокоять і, можливо, надихнуть прибрати бардак вдома.

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