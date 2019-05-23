Потап і Настя Каменських одружилися! Вийшла пісня про весілля зірок

23 травня Потап офіційно підтвердив те, що так довго було чутками й припущеннями. Потап та Настя – пара! В день весілля артист зізнався Насті у коханні за допомогою відеокліпу.

В день весілля Потап представив ліричний трек з майбутнього альбому і кліп в стилі love story.

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Дуже багато хто питає, чому ми так довго все приховували, і тут є відповіді на всі питання. Це особливий твір, найчесніша річ, яку я коли-небудь писав. Я не назвав би це піснею, треком, синглом, хоч це і стане частиною нового альбому ПТП. Це мої почуття, частина моєї душі та мого серця. "Константа" – це чесне зізнання чоловіка в любові до своєї жінки. Зізнання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я люблю і на якій сьогодні одружуся. Це лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про нашу любов". – написав Олексій Потапенко.

Зізнання Потапа у коханні до Насті Каменських:

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