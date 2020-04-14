Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Веселощі життя з собакою: кумедне відео

  • 8
Чому завжди весело жити з собакою - фото 1
Чому завжди весело жити з собакою

Власники собак знають, що з цими пухнастиками ніколи не буває сумно. Навіть в умовах самоізоляції життя здається не таким нудним. І кумедне відео з домашнім улюбленцем це підтверджує!

На платформі Reddit користувач з ніком mio28 поділився веселим роликом з собакою, який за короткий час піднявся у трендах. За лічені години допис зібрав понад 16 тисяч переглядів та більше як сотню коментарів.

І ще: Мікеланджело й Ейпріл ділять дітей: дивіться, як змінились Черепашки-ніндзя

А все тому, що на відео господар на пустій кухні вирішує приготувати собі десерт. Він оглядається, щоб перевірити, чи точно нікого немає. Але вже за секунду після звуків збитих вершків з'являється він – дуже заінтригований коргі. Як жартують коментатори, мільйон років еволюції заради цього моменти. Це варто побачити:

Someone said snack? from r/MadeMeSmile

Читайте також: Це кумедне відео з єнотами зробить ваш день кращим

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 2915
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 669
ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • 08 квітня, 16:22
  • 817
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл