Веселощі життя з собакою: кумедне відео

Власники собак знають, що з цими пухнастиками ніколи не буває сумно. Навіть в умовах самоізоляції життя здається не таким нудним. І кумедне відео з домашнім улюбленцем це підтверджує!

На платформі Reddit користувач з ніком mio28 поділився веселим роликом з собакою, який за короткий час піднявся у трендах. За лічені години допис зібрав понад 16 тисяч переглядів та більше як сотню коментарів.

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А все тому, що на відео господар на пустій кухні вирішує приготувати собі десерт. Він оглядається, щоб перевірити, чи точно нікого немає. Але вже за секунду після звуків збитих вершків з'являється він – дуже заінтригований коргі. Як жартують коментатори, мільйон років еволюції заради цього моменти. Це варто побачити:

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