Мікеланджело й Ейпріл ділять дітей: дивіться, як змінились Черепашки-ніндзя

Шоу Saturday Night Live показало глядачам вже дорослих черепашок-ніндзя. І, судячи з усього, життя у них склалася не надто. Принаймні, не у всіх.

На початку відео глядачам показують Ейпріл О'Ніл, яка говорить Мікеланджело, що більше не любить його. А той у пориві образи каже, що не віддасть їй дітей.

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Леонардо теж має дітей, проте схоже, що його двоє малих найбільше на світі захоплені гаджетами.

Про сім'ю Донателло ми дізнаємося щось лише по фото на стіні, де він стоїть з жінкою і двома дівчатками у фіолетових масках.

Рафаель, очевидно, переживає через свою фізичну форму: його ми бачимо, коли він стоїть на вагах, а пізніше – на тенісному корті, де йому не вистачає сил, щоб завершити гру.

Такими улюблених героїв ніхто не очікував бачити. Маємо надію, що на них так вплинув не карантин ;)

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