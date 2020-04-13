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Це кумедне відео з єнотами зробить ваш день кращим

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Єнотів упіймали на гарячому - фото 1
Єнотів упіймали на гарячому

Якщо вам потрібна порція гарного настрою, а котики вже давно не можуть впоратись з цією місію, то в хід йде важка артилерія – єноти! І це зовсім не миле відео, але точно викличе посмішку.

На платформі Reddit користувач з ніком thegamingstorm7 поділився епічним відео, яке зробило його день кращим. А ще понад 27 тисяч осіб, які його встигли переглянути за лічені години. Тож не дивно, що ролик стрімко піднявся в тренди та отримав більше як 200 коментарів.

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На записі можна побачити двох єнотів, який застукали на веранді. Поки одна з тваринок намагається зрозуміти, що ж робити, то інша з усіх сил удає, що поводиться нормально. Але навряд чи єноти завжди бігають з лапами вгору.

"Привіт, двоногий друже. Ми з моєю собакою тут ходили гуляти. Хай там що, як поживає твоє сміття?", – весело доповнив один з коментаторів поведінку одного з єнотів.

This vid just made my day even better from r/MadeMeSmile

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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