Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Музика Привітання

Чим займається зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон

  • 19
Зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон стала дизайнером - фото 1
Зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон стала дизайнером / @winserlondon

Зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон, яка зіграла агента Скаллі, вирішила спробувати свої сили у моді.

50-річна американська акторка Джилліан Андерсон створила колекцію одягу для британського бренду Winser London. Агент Скаллі умисно розробила просте та елегантне вбрання для жінок різного віку: від юного і до літнього.

І ще: Американські фермери потролили відомий бренд у жартівливій фотосесії

До модної лінійки від Андерсон увійшли светри із шерсті, класичні шовкові сорочки, джемпери з кашеміру та інші речі, які будуть доцільними у різних стилях.

Гортайте галерею:

"Я бачу у цьому вбранні, як тінейджера, так і 70-річну жінку. Шовкова блуза підійде для жінок різного віку, як і штанці з шерсті. Сподіваюсь, що цей одяг зможуть носити абсолютно всі", – ділиться Джилліан.

Варто зазначити, що сама акторка, попри свою популярність, ніколи не зважала на свій гардероб. Тому всі її вбрання можна назвати доволі простими та лаконічними, адже у зірки навіть не було стиліста. Однак нещодавно вона зустріла людину, яка відкрила для неї історію моди. Відтоді Андерсон надає перевагу якісному вбранню універсального крою.

Читайте також: Фотограф показує хіпстерів у Марокко: яскраві кадри

Джерело: nv.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: епатажна та вибухова Ріта Ора, яка впевнено підкорює світ
  • 17:00, 02 вересня
  • 960
Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 9 серію
  • 23:13, 03 вересня
  • 1162
Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні
  • 8:49, 02 вересня
  • 775
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз