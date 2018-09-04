Чим займається зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон

Зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон, яка зіграла агента Скаллі, вирішила спробувати свої сили у моді.

50-річна американська акторка Джилліан Андерсон створила колекцію одягу для британського бренду Winser London. Агент Скаллі умисно розробила просте та елегантне вбрання для жінок різного віку: від юного і до літнього.

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До модної лінійки від Андерсон увійшли светри із шерсті, класичні шовкові сорочки, джемпери з кашеміру та інші речі, які будуть доцільними у різних стилях.

Гортайте галерею:

Публикация от Gillian Anderson (@gilliana) 1 Сен 2018 в 11:53 PDT

"Я бачу у цьому вбранні, як тінейджера, так і 70-річну жінку. Шовкова блуза підійде для жінок різного віку, як і штанці з шерсті. Сподіваюсь, що цей одяг зможуть носити абсолютно всі", – ділиться Джилліан.

Публикация от Gillian Anderson (@gilliana) 31 Авг 2018 в 8:03 PDT

Варто зазначити, що сама акторка, попри свою популярність, ніколи не зважала на свій гардероб. Тому всі її вбрання можна назвати доволі простими та лаконічними, адже у зірки навіть не було стиліста. Однак нещодавно вона зустріла людину, яка відкрила для неї історію моди. Відтоді Андерсон надає перевагу якісному вбранню універсального крою.

Публикация от Gillian Anderson (@gilliana) 30 Авг 2018 в 8:01 PDT

Публикация от Gillian Anderson (@gilliana) 29 Авг 2018 в 7:59 PDT

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