На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
"Веселитись нема чим, суму сто причин": Wellboy випустив нову пісню "Стиль"
-
- 55
Wellboy презентував другий новий трек за час повномасштабної війни і без скандального Юрія Бардаша. Пісня "Стиль" одразу отримала яскравий трек, який заряджає настроєм та підіймає дух.
Популярний співак Wellboy потішив прихильників свіжим запальним треком "Стиль", який став вже другою піснею без проросійського продюсера Юрія Бардаша. Як зауважує сам виконавець, цією композицією він хотів підбадьорити людей, пише Радіо MAXIMUM.
І ще: In The Shadows of Ukraine: Kalush Orchestra і The Rasmus поєднали легендарний рок з фолком
У цей непростий для України час, ми хочемо підтримати кожного українця, підбадьорити та нагадати про те, що життя триває. Треба знаходити в собі сили працювати, любити, співати, танцювати. Робити те, що залежить саме від нас. "Веселитись нема чим, суму сто причин..." Але водночас ми маємо тисячі причин для радості та посмішок. Ми, українці, незламний народ. Тож давайте допоможемо один одному не падати духом. Ця війна обов’язково скінчиться нашою перемогою! Слава Україні! – наголосив Wellboy.
Wellboy – Стиль, дивіться кліп онлайн:
Текст пісні Wellboy – Стиль:
А любов моя в тобі не змикається,
І це мої почуття, мене обрав цей стіль,
Як самокруточки папір ми злипаємся,
Ми на задньому в таксі економ, текстиль,
Уууу, може ще одну, уууу, ти мені та ну,
Уууу, я в тобі тону, ти як сахар в чаї, так сказать,
пішла ко дну
Приспів:
Сонце зникло уночі,
Суму сто причин,
Як від них нам відпочить,
Невідомо,
Осінь, вітер і дощі,
Ми були чужі,
Та зігрілись дві душі,
Випадково.
Веселитись нема чим,
Суму сто причин,
Як від них нам відпочить
Невідомо,
Осінь, вітер і дощі,
Ми були чужі,
Та зігрілись дві душі,
Випадково
На твоїх щічках ямочка,
Посміхаєшся
Ти корінна кияночка,
Я закохаюсь ща,
Ми до тебе на Подол,
Ніч не спинить нас,
Я лишаюся у тебе,
Комендантський час,
Уууу комендантський час,
Уууу не розлучить нас.
Уууу я в тобі тону,
Ти як сахар в чаї, так сказать,
Пішла ко дну
Приспів:
Сонце зникло уночі,
Суму сто причин,
Як від них нам відпочить,
Невідомо,
Осінь, вітер і дощі,
Ми були чужі,
Та зігрілись дві душі,
Випадково.
Веселитись нема чим,
Суму сто причин,
Як від них нам
відпочить
Невідомо,
Осінь, вітер і дощі,
Ми були чужі,
Та зігрілись дві душі,
Випадково
Веселитись нема чим,
Суму сто причин,
Як від них нам відпочить
Невідомо,
Осінь, вітер і дощі,
Ми були чужі,
Та зігрілись дві душі,
Випадково
Читайте також: Співачка SOWA презентувала нову пісню "Непотреба" – це новий етап у її творчості
-
10:36Україно-канадський гурт Balaklava Blues показав кліп про українців під час війни "Gimme"
-
09:35Ектор Хіменес-Браво приготував м'ясні коржики: рецепт від шеф-кухаря
-
08:32ТОП-5 продуктів для зміцнення імунітету восени
- 22 жовтня
-
20:5023 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:48Розкута Кайлі Дженнер похизувалась формами в басейні – 18+
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:40Чи варто дихати над відваром з картоплі: відповідь медиків
-
17:53"Зроби її інструментом": Тіна Кароль у патріотичних прикрасах розповіла про самотність
-
16:40Тренерка показала на собі, який вигляд насправді має струнке тіло – фото
-
15:38"Веселитись нема чим, суму сто причин": Wellboy випустив нову пісню "Стиль"
-
14:49Як зберегти заряд смартфонів в укритті та за відсутності світла
-
13:45Щоб не плакати: простий лайфхак для нарізання цибулі
-
12:46Погода в Україні 23 жовтня: у яких областях пройдуть дощі в неділю
-
11:25Що робити, якщо нема електроенергії: важливі поради і як підготуватись
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:31Як швидко схуднути: три поради для людей після 30 років
-
09:51Найоригінальніші авто, які люди зустрічали на вулицях – фото
-
08:50Як стрес насправді впливає на стан шкіри: відповідь експертів
- 21 жовтня
-
20:31Рецепт напою, який підвищує імунітет восени
-
19:33Як безпечно водити під час зливи: корисні поради для водіїв
-
18:30In The Shadows of Ukraine: Kalush Orchestra і The Rasmus поєднали легендарний рок з фолком
-
17:27Погода в Україні 22 жовтня: синоптик попередила про різку зміну погоди з суботи на неділю
-
16:30День ангела у листопаді 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
15:29Як без зусиль відчистити мікрохвильовку та позбутися неприємних запахів: кухонні лайфхаки
-
14:30Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді 2022
-
10:36Україно-канадський гурт Balaklava Blues показав кліп про українців під час війни "Gimme"
- 22 жовтня
-
18:40Чи варто дихати над відваром з картоплі: відповідь медиків
-
15:38"Веселитись нема чим, суму сто причин": Wellboy випустив нову пісню "Стиль"
-
11:25Що робити, якщо нема електроенергії: важливі поради і як підготуватись
- 21 жовтня
-
18:30In The Shadows of Ukraine: Kalush Orchestra і The Rasmus поєднали легендарний рок з фолком
-
14:30Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді 2022
-
09:31Співачка SOWA презентувала нову пісню "Непотреба" – це новий етап у її творчості
- 20 жовтня
-
20:33Завдяки їм ранкова кава та обійми рідних: потужне відео про захисників від Міноборони
-
16:40Зима близько: у Мінрегіоні нагадали, що має зробити кожен українець
-
11:31Меган Маркл відверто розповіла про стосунки з королевою Єлизаветою ІІ
- 19 жовтня
-
18:53"По долині Річка": ЗАЛІСКО представив нову версію позитивної пісні
-
15:52Гурт "MOLODI" про челендж для слухачів в соцмережах та прем'єру пісні "Сонце"
-
11:27Несподіваний дует: TAYANNA та Віра Брежнєва випустили пісню "Вишиванка"
- 18 жовтня
-
18:54Не лише військовослужбовці до 50 років: портрет ветерана російсько-української війни
-
14:52DOROFEEVA випустила зворушливий кліп та пісню "У твоїй душі" й показала зруйновані домівки
-
11:25Похолодання і мокрий сніг: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
- 17 жовтня
-
18:52Популярний український тіктокер TUMAZAR випустив свій дебютний трек "Rings of Saturn"
-
14:27"Крокодила евакуювати легше, ніж поні": волонтери про порятунок тварин під час війни
-
11:55Іранські дрони-камікадзе: як розпізнати та що робити, якщо побачили
- 16 жовтня
-
18:32Чому яйця такі дорогі й що буде надалі з цінами: відповідь експерта
-
13:30Міша Крупін – "Палає": слухайте пісню про бавовну, помсту та тимчасових окупантів
-
08:52Як би важко не було: мешканка Маріуполя пояснила, чому евакуація така важлива
- 15 жовтня
-
18:11Еліна Світоліна народила первістка та розкрила його ім'я
-
14:55"На Бірлін": у Генштабі показали рівень освіти російських окупантів
-
12:43Ляпи в "Єдиних новинах": провальні моменти з телемарафону підкорюють TikTok – 18+