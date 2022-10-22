"Веселитись нема чим, суму сто причин": Wellboy випустив нову пісню "Стиль"

Wellboy презентував другий новий трек за час повномасштабної війни і без скандального Юрія Бардаша. Пісня "Стиль" одразу отримала яскравий трек, який заряджає настроєм та підіймає дух.

Популярний співак Wellboy потішив прихильників свіжим запальним треком "Стиль", який став вже другою піснею без проросійського продюсера Юрія Бардаша. Як зауважує сам виконавець, цією композицією він хотів підбадьорити людей, пише Радіо MAXIMUM.

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У цей непростий для України час, ми хочемо підтримати кожного українця, підбадьорити та нагадати про те, що життя триває. Треба знаходити в собі сили працювати, любити, співати, танцювати. Робити те, що залежить саме від нас. "Веселитись нема чим, суму сто причин..." Але водночас ми маємо тисячі причин для радості та посмішок. Ми, українці, незламний народ. Тож давайте допоможемо один одному не падати духом. Ця війна обов’язково скінчиться нашою перемогою! Слава Україні! – наголосив Wellboy.

Wellboy – Стиль, дивіться кліп онлайн:

Текст пісні Wellboy – Стиль:

А любов моя в тобі не змикається,

І це мої почуття, мене обрав цей стіль,

Як самокруточки папір ми злипаємся,

Ми на задньому в таксі економ, текстиль,

Уууу, може ще одну, уууу, ти мені та ну,

Уууу, я в тобі тону, ти як сахар в чаї, так сказать,

пішла ко дну

Приспів:

Сонце зникло уночі,

Суму сто причин,

Як від них нам відпочить,

Невідомо,

Осінь, вітер і дощі,

Ми були чужі,

Та зігрілись дві душі,

Випадково.

Веселитись нема чим,

Суму сто причин,

Як від них нам відпочить

Невідомо,

Осінь, вітер і дощі,

Ми були чужі,

Та зігрілись дві душі,

Випадково

На твоїх щічках ямочка,

Посміхаєшся

Ти корінна кияночка,

Я закохаюсь ща,

Ми до тебе на Подол,

Ніч не спинить нас,

Я лишаюся у тебе,

Комендантський час,

Уууу комендантський час,

Уууу не розлучить нас.

Уууу я в тобі тону,

Ти як сахар в чаї, так сказать,

Пішла ко дну

Приспів:

Сонце зникло уночі,

Суму сто причин,

Як від них нам відпочить,

Невідомо,

Осінь, вітер і дощі,

Ми були чужі,

Та зігрілись дві душі,

Випадково.

Веселитись нема чим,

Суму сто причин,

Як від них нам

відпочить

Невідомо,

Осінь, вітер і дощі,

Ми були чужі,

Та зігрілись дві душі,

Випадково

Веселитись нема чим,

Суму сто причин,

Як від них нам відпочить

Невідомо,

Осінь, вітер і дощі,

Ми були чужі,

Та зігрілись дві душі,

Випадково

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