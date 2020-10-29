Веселий дідусь з порохотягом розсмішив мережу (відео)

Хто сказав, що люди з віком втрачають почуття гумору та любов до стилю? Головний герой цього ролика точно готовий посперечатись!

На платформі Reddit користувач з ніком mightymaurauder поділився кумедним відео зі своїм дідусем, яке стрімко підіймається у тренди. За лічені години допис зібрав понад 22 тисяч балів та більше як сотню коментарів.

І ще: Американський фанат безглуздо підпалив свій автомобіль, святкуючи перемогу: епічне відео

А все тому, що дідусь довідався, що порохотягом можна не лише прибирати, а й робити собі справді круту зачіску. Такий підхід до технологій та любов до стилю навряд чи можуть залишити байдужим. Цей ролик точно змусить вас усміхнутись!

Читайте також: Одинадцятирічна дівчинка викрала у бабусі пікап і влаштувала погоню з поліцейськими