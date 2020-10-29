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Холостячка Хелловін

Веселий дідусь з порохотягом розсмішив мережу (відео)

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Стильний дідусь став зіркою мережі - фото 1
Стильний дідусь став зіркою мережі

Хто сказав, що люди з віком втрачають почуття гумору та любов до стилю? Головний герой цього ролика точно готовий посперечатись!

На платформі Reddit користувач з ніком mightymaurauder поділився кумедним відео зі своїм дідусем, яке стрімко підіймається у тренди. За лічені години допис зібрав понад 22 тисяч балів та більше як сотню коментарів.

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А все тому, що дідусь довідався, що порохотягом можна не лише прибирати, а й робити собі справді круту зачіску. Такий підхід до технологій та любов до стилю навряд чи можуть залишити байдужим. Цей ролик точно змусить вас усміхнутись!

Grandpa found out he could do his hair with the vacuum cleaner! from r/MadeMeSmile

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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