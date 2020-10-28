Американський фанат безглуздо підпалив свій автомобіль, святкуючи перемогу: епічне відео

Один з фанатів американської бейсбольної команди "Лос-Анджелес Доджерс" безглуздим чином підпалив свій автомобіль, святкуючи перше за 32 роки чемпіонство своїх улюбленців.

У Twitter Майка Роджерса з'явився ролик, на якому видно, як один з уболівальників виконував круговий дрифт на своїй тюнингованій машині, але наїхав на феєрверк, в результаті чого вона загорілася. Після цього до нього з усіх боків почали бігти люди, щоб допомогти загасити вогонь.

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More from #EastLA. This guy doing donuts ran over a firework and it lit his car on fire. @RoadSageLA overhead all the @Dodgers fan reactions in #Sky9. #DodgersWin pic.twitter.com/tVMuEseUHF — Mike Rogers (@MikeRogersTV) October 28, 2020

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