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Холостячка Хелловін

Одинадцятирічна дівчинка викрала у бабусі пікап і влаштувала погоню з поліцейськими

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Одинадцятирічна дівчинка викрала у бабусі пікап і влаштувала погоню з поліцейськими - фото 1

В американському штаті Алабама поліцейським довелося переслідувати автомобіль з двома дівчатками. 11-річна внучка викрала Ford Ranger у своєї бабусі. Юна викрадачка, намагаючись відірватися від патрульних, розвинула швидкість понад 130 кілометрів на годину.

Подія трапилася у місті Бессемер. До місцевих офіцерів поліції звернулася жінка і повідомила, що її 11-річна внучка взяла у неї без дозволу автомобіль Ford Ranger. Американка додала, що вже подала відповідну заяву в офіс шерифа округу Джефферсон, однак зараз вона помітила своє авто біля одного з кафе.

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Одинадцятирічна дівчинка викрала у бабусі пікап і влаштувала погоню з поліцейськими - фото 432333

Коли поліцейські підійшли до Ford Ranger, то побачили всередині двох дівчаток. Одна з них, побачивши правоохоронців, натиснула на газ і спробували втекти. Патрульним нічого не залишалося робити, як почати переслідувати пікап. Діти, намагаючись уникнути переслідування, розвинули швидкість понад 130 кілометрів на годину і змогли проїхати близько 50 кілометрів.

Зрештою, викрадачка не впоралася з керуванням і авто злетіло в кювет. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.

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Джерело: al
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