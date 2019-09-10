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Веселий чоловік на перехресті підіймає настрій водіям: відеофакт
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У мережі не можуть втримати усмішку від кумедного чоловіка, який робить рутинне життя інших хоч трохи веселішим. Не дивно, що він став справжньою зіркою мережі!
На платформі Reddit користувач з ніком AristonD поділився відео з чоловіком на перехресті, яке за короткий час опинилось у топах мережі. Всього за 13 годин ролик зібрав понад 76 тисяч переглядів та більш як тисячу коментарів.
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А все тому, що головним героєм є дорослий харизматичний чоловік з вусами та у навушниках, а також у футболці з написом "танцюю для усмішок". І справді, важко втриматись і не звернути увагу на веселого чоловіка, який просто танцює.
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