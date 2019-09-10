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Собаки, які обожнюють слухати казки: кумедне відео

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Собаки, які обожнюють слухати казки: кумедне відео - фото 1

У мережі не можуть втримати усмішку від запису з двома пітбулями, які обожнюють казки. Хто сказав, що домашні тварини не поводяться, наче діти?

Маленький Рівер Берд у захваті від казок, які любить не лише слухати, а й розповідати інших. Однак компанію йому складають не інші діти, а вірні друзі-пітбулі. Саме так - Ронні та Мейсі ніколи не пропускають час для вечірньої казки. Щоразу вони лягають поряд з хлопчиком та уважно слухають його розповіді. Таку чарівну картину не могла пропустити мама Дженна Берд, тому зняла все на відео та опублікувала в мережі. Вона додала, що наприкінці заснули всі.

І ще: П'яні єноти відпочивали на подвір'ї канадійки: відео

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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