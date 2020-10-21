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У Дубаї побудують американські гірки за мотивами Джона Віка

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Парк розваг Motiongate - фото 1
Парк розваг Motiongate / variety

У наступному році в Дубаї відкриють американські гірки, які будуть стилізовані під серію фільмів "Джон Вік". Атракціон з'явиться в парку розваг Motiongate, присвяченому Голлівуду.

Проєкт атракціонів розроблявся спільно з авторами серії фільмів. Наприклад, команді вдалося відтворити декорації готелю "Континенталь", в якому за сюжетом збираються кілери. Відвідувачі зможуть відчути себе в ролі героїв стрічки – у них буде можливість пройти шлях або помічника Віка, або лиходія, який полює на нього.

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У висоту атракціон буде як десятиповерховий будинок. Деякі декорації, включаючи фоє готелю, зроблять відкритими для відвідування.

Парк Motiongate відкритий у 2016 році, його засновники співпрацюють з такими студіями, як Columbia Pictures, DreamWorks і Lionsgate.

У Дубаї побудують американські гірки за мотивами Джона Віка - фото 431243

У Дубаї побудують американські гірки за мотивами Джона Віка - фото 431244

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Джерело: variety
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