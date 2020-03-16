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Вертольоти запустять ліки для дезінфекції: з'явився новий фейк про коронавірус

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У мережі шириться безліч фейків про коронавірус - фото 1
У мережі шириться безліч фейків про коронавірус

Поширення коронавірусу стає, на жаль, ідеальним ґрунтом для поширення паніки та фейків. Зокрема, у мережі вже з'явилися повідомлення про буцімто дезінфекцію за допомогою вертольотів, які розпилятимуть ліки.

У повідомленні, яке шириться мережею, йдеться про те, що 23:00 по 5:00 літатимуть вертольоти, які розпилюватимуть ліки для дезінфекції. Щоправда, ані автора такої інформації, ані інших деталей у пості немає. Тож ми закликаємо не панікувати та не поширювати подібного роду публікації на своїй сторінці.

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На що слід звернути увагу?

Передовсім, вас має насторожити відсутність конкретики. Зокрема, у цій публікації не вказані ані дата, ані, до прикладу, райони "розпилення" міфічних ліків. Немає дати – інформація, швидше за все, не відповідає дійсності.

Також у повідомленні не зазначено, хто дав відповідну вказівку. Тобто, немає посилання ані на МОЗ, ані на інші структури. Якщо вам здається, що інформація достовірна – не полінуйтесь навідатися на сайти Кабміну або МОЗ України. Цілком імовірно, що там ви нічого подібного не виявите, а це вкотре підтверджуватиме, що перед вами ФЕЙК!

Хай там як, але не варто забувати про саму мову звернення. Часто такі повідомлення не вирізняються грамотністю та логічністю формулювань. До прикладу, вікна ЗАЧИНЯЮТЬ, а не закривають. Це теж має насторожити, адже є ймовірність, що повідомлення кепсько перекладене за допомогою Google-перекладача, і що воно "прийшло" до нас з сусідніх країн, наприклад.

Бережіть себе. Перевіряйте офіційні джерела інформації. Мийте руки з милом і не довіряйте всьому, що шириться мережею.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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