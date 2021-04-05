Вертоліт NASA здійснив посадку на Марсі: перше фото

Мінівертоліт Ingenuity, що належить національному управлінню США з аеронавтики і досліджень космосу, підкорив Марс. Посадка увінчалася успіхом.

Раніше у NASA анонсували перший історичний політ на Червону планету після 11 квітня. Проте, як повідомляє агентство у Twitter, успішна посадка корабля відбулася вчора, 4 квітня.

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"Приземлення вертольота MarsHelicopter підтверджено! Подорож у 293 мільйони миль – 471 мільйон кілометрів на борту NASAPersevere закінчилося останнім падінням на 10 см від живота марсохода на поверхню Марса сьогодні. Наступна віха? Пережити ніч", – написали представники NASA.

Ровер Perseverance прибув на Марс 18 лютого. У польоті він перебував протягом семи місяців і за цей час прислав в агентство кілька знімків і записів з місця посадки.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover's belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua — NASA JPL (@NASAJPL) April 4, 2021

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