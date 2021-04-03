У мережі показали новий космоліт Virgin Galactic: фантастичне відео

Американська компанія Virgin Galactic представила наступне покоління суборбітального космічного літака SpaceShip III. Він отримав модульну конструкцію та нагадує зорельоти з фантастичних фільмів.

SpaceShip III стане спадкоємцем свого космічного корабля SpaceShipTwo. Як видно на відео, візуально він не суттєво відрізняється від попередника, однак всі зміни криються всередині.

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За словами представників Virgin Galactic, літак створений на основі модульної конструкції, що відкриває широкі можливості експлуатації. Так, у разі поломки буде значно простіше зняти одну з деталей, щоб дістатися вузлів, які криються всередині корпусу.

Virgin Galactic планує використовувати SpaceShip III як космічне туристичне судно. Насправді апарат не буде виходити за межі орбіти Землі, але пасажири все одно зможуть побувати на недоступній для більшості літальних апаратів висоті.

Дебютний комерційний політ може відбутися вже у 2022 році. Наразі в активі VSS Unlty немає жодного успішного старту, оскільки через проблеми з двигуном у грудні 2020 року набір висоти довелося припинити.

Перші випробування на планерування та скидання у повітрі з увімкненими двигунами SpaceShip III відбудуться влітку 2021 року.

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