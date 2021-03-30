Телескоп Hubble показав приголомшливий знімок туманності Вуаль

Телескоп Hubble детально сфотографував туманність Вуаль (IC 1340), яка розташована у сузір'ї Лебедя. Відстань до космічного об'єкта становить 2100 світлових років від Землі і вражає тонким візерунком іонізованого газу.

Відзначається, що раніше об'єкт IC 1 340 вже був показаний на фото, однак цього разу вчені застосували нові методи обробки знімків, що дозволяють виявити найдрібніші деталі. Так, їм вдалося поліпшити деталізацію викидів двічі іонізованого кисню (показані синім кольором), іонізованого водню і іонізованого азоту (показані червоним кольором).

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Примітно, що на знімках відображена тільки невелика частина туманності.

Туманність Вуаль – величезний і відносно тьмяний залишок наднової, який утворився приблизно десять тисяч років тому в результаті загибелі масивної зірки.

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