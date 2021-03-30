Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Телескоп Hubble показав приголомшливий знімок туманності Вуаль

  • 39
Телескоп Hubble показав приголомшливий знімок туманності Вуаль - фото 1

Телескоп Hubble детально сфотографував туманність Вуаль (IC 1340), яка розташована у сузір'ї Лебедя. Відстань до космічного об'єкта становить 2100 світлових років від Землі і вражає тонким візерунком іонізованого газу.

Відзначається, що раніше об'єкт IC 1 340 вже був показаний на фото, однак цього разу вчені застосували нові методи обробки знімків, що дозволяють виявити найдрібніші деталі. Так, їм вдалося поліпшити деталізацію викидів двічі іонізованого кисню (показані синім кольором), іонізованого водню і іонізованого азоту (показані червоним кольором).

Це цікаво: У NASA "озвучили" галактики: послухайте, як звучить космос

Примітно, що на знімках відображена тільки невелика частина туманності.

Туманність Вуаль – величезний і відносно тьмяний залишок наднової, який утворився приблизно десять тисяч років тому в результаті загибелі масивної зірки.

Телескоп Hubble показав приголомшливий знімок туманності Вуаль - фото 453448

Телескоп Hubble показав приголомшливий знімок туманності Вуаль - фото 453449

Телескоп Hubble показав приголомшливий знімок туманності Вуаль - фото 453450

Читайте також: Як виглядає заблокований Суецький канал з космосу: фото

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини